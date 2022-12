Navidad en Ibiza: La Nochevieja no rescata al Mercat de Santa Eulària

Pasillos vacíos, algún cliente que realiza una compra, tenderos que aprovechan para limpiar pescado, cortar carne o, simplemente, responder mensajes de whatsapp. Nada hace presagiar en el Mercat de Santa Eulària que faltan dos días [hoy ya solo uno] para la cena de Nochevieja, uno de los supuestos momentos álgidos en el comercio local. ¿Qué sucede? En el pasillo central se concentran un puñado de puestos abiertos, en su mayoría carnicerías y pescaderías, y aquí todo el mundo tiene su opinión.

«Esta semana está todo muy flojo. Espero que mañana [por hoy] la cosa se anime», comenta José Manuel Díaz, propietario de la Carnicería MJ, «la semana pasada, por Navidad, sí que hubo mucha animación». Díaz, igual que todos los comerciantes consultados en este reportaje, confirma que el año pasado las ventas fueron mucho mejores. ¿A qué se debe este bajón? «Creo que es por la subida de precios. Todo está bastante más caro, pero la gente gana lo mismo», y señala que «lo que más ha subido es el cordero, unos 5 euros más el kilo».

Hay poca clientela y eso facilita el trabajo de este redactor, ya que se puede abordar tranquilamente a los comerciantes sin interrumpirles. Federico Podevín, propietario de la Pescadería Juani, está sentado esperando pacientemente la llegada de algún cliente. Coincide en que la semana de Navidad fue buena: «Tuvimos tres días muy fuertes de trabajo», pero admite que ese repunte no se ha repetido esta semana: «Tengo la sensación de que el pueblo se ha vaciado. Durante dos años no se ha podido viajar, y ahora la gente ha pasado la Nochebuena en familia pero para el fin de año se marchan. Conozco a muchos que se han ido».

Podevín también detalla el descenso del volumen de negocio: «El año pasado, por estas fechas, compré 40 kilos de almejas, y este año solo 25», y culpa también a la subida de precios: «Las almejas antes iban a 30 euros el kilo, ahora van a 36. El gallo de san Pedro antes costaba 33 euros el kilo, ahora se pueden llegar a pagar 40». Respecto a Nochevieja, cruza los dedos: «Espero que esto se anime porque hemos comprado género y hay que venderlo».

Emilio Martínez, propietario de Carnicería Pepita y Emilio, es de los que ve el vaso medio lleno: «En el pueblo ha quedado poca gente, pero los pocos que hay se comportan», y aunque el descenso de ventas es innegable, comenta que no se puede quejar: «Las aves han tenido mucha salida, el pollo payés, el pato, el pavo, el cochinillo… He cumplido las expectativas».

Un elefante en la habitación

Que las ventas bajan, es algo innegable. Sin embargo, es Pardalet, el propietario de Pescados Frescos Consuelo & Pardalet quien se atreve a nombrar al elefante en la habitación: «Este mercado no tiene remedio», hace un gesto amplio con el brazo y me invita a que mire a mi alrededor: «A la vista está. Los puestos están cerrando».

Y aunque en este pasillo se produce una sensación engañosa ya que hay varios puestos abiertos contiguos, un paseo por los otros pasillos laterales del mercado produce una impresión desoladora: la mitad de los puestos están cerrados y abundan los carteles de ‘se vende’ o ‘se alquila’. «Los vendedores no tenemos relevo generacional y los compradores tampoco. La gente joven no compra aquí. Los hábitos de consumo han cambiado». Pardalet confiesa que no le ve solución ni futuro posible a este mercado: «Cuando nos muramos los que estamos, se habrá terminado». Respecto al volumen de ventas respecto al año pasado, Pardalet también coincide: «Ha bajado un 20%».

Unas opiniones que se reafirman cuando este redactor pregunta en los puestos de frutas y verduras. Este sector del mercado está especialmente alicaído. Quedan tres puestos abiertos y prácticamente no hay clientes. En dos de ellos, las propietarias de los negocios se dedican a ordenar por enésima vez el género y, en definitiva, ver la vida pasar. Una de ellas prefiere no hablar y la otra lo hace, pero nos pide que no digamos cuál es su negocio: «El ambiente está muy muerto. Han cerrado muchos puestos», confiesa. Cuando se le pregunta por el futuro, se resiste a verbalizar sus sensaciones más pesimistas: «La verdad...», se lo piensa, mueve la cabeza y murmura, «pues no sé qué pasará».

Quien habla sin tapujos del problema es Noelia García, trabajadora de Verduras y Hortalizas Hermanos Jiménez: «No hay relevo generacional. Los tenderos se jubilan y nadie quiere el negocio. Y tampoco se renueva la clientela. Todo es gente mayor». Esta trabajadora tampoco le ve una solución a corto plazo al problema: «Habría que hacer algo, pero no sé qué. Pero algo hay que hacer», concluye.