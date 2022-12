El hospital de Ibiza prevé instalar casi 2.500 paneles solares el próximo año

El Hospital Can Misses prevé instalar el próximo año cerca de 2.500 paneles solares, un total de 2443, según los datos facilitados por la gerencia del Área de Salud de Ibiza y Formentera. Así, con estas nuevas placas fotovoltaicas, cuando acabe 2023 los centros sanitarios de las Pitiusas contarán con cerca de 4.500. Desde el Servei Balear de Salut detallan que la actuación en Can Misses rondará los 3,1 millones de euros, una inversión que supondrá un ahorro de unos 309.000 euros anuales.

Las placas solares se instalarán en pérgolas que, a su vez, se colocarán en los dos aparcamientos del viejo Can Misses: el P3, ubicado entre el antiguo y el nuevo edificio y que en estos momentos es el estacionamiento de los trabajadores sanitarios, y el P4, el que se encuentra al final de la calle Corona, detrás de la guardería y de la base del 061, el que usan, principalmente, los usuarios del centro de salud Can Misses. El primero de ellos tiene 300 plazas de aparcamiento y el segundo, un centenar. La instalación de estas pérgolas no afectará a la capacidad de las zonas de estacionamiento, indicaron en la dirección del hospital.

La gerencia sanitaria confía en que la instalación pueda comenzar en breve, ya que el proyecto se encuentra en fase de licitación. Se trata de una actuación muy similar a la que ya se hizo, el año pasado, en el aparcamiento del centro de salud de Sant Antoni, donde también se ubicaron estas pérgolas con placas solares. Hay que destacar que, además de este centro de salud, cuentan con placas fotovoltaicas los dos hospitales, Can Misses y el de Formentera, así como los centros de salud de Sant Jordi y Vila. Su instalación, por parte de dirección general de Energía y Cambio Climático, que es también quien se encargará de la explotación y el mantenimiento de estas instalaciones, supone un ahorro de más de 125.000 euros cada dos años.

«El objetivo es seguir avanzando en la eficiencia energética», indican desde la gerencia del Área de Salud de Ibiza y Formentera. Así, de estas casi 2.500 nuevas placas se instalarán 948 en las cubiertas, con una inclinación de 30 grados, y el resto, en marquesinas: 353 en una, 218 en otra y 924 en una tercera. Todas estas tendrán una inclinación de nueve grados, indica el proyecto. Estos 2.443 módulos fotovoltaicos serán capaces de generar un total de 1.524.843,36 kilowatios por hora al año con una potencia pico de 1.111,57 kWp, detalla el documento. Esta energía se empleará en la climatización de las instalaciones, ordenadores y algunos de los equipos que realizan pruebas.