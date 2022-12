El Diverespai, ubicat al Recinte Firal d’Eivissa, romandrà obert també el matí del 31 de desembre, de 10:30 a 14 hores, i la tarda de l’1 de gener, de 17 a 20:30 hores. L’ultim dia per gaudir d’aquest espai de diversió per als més petits serà el dimarts 3 de gener.

La resta de dies l’horari del Diverespai serà l’habitual: de 10:30 a 14 hores i de 17 a 20:30 hores.

L’entrada per accedir al Diverespai és de 2 euros, serveix per a un sol accés i només han de pagar els infants. Els pares, mares i acompanyants tenen l’entrada gratuïta. Igualment, hi ha disponibilitat per a tots els dies per 10 euros per infant. A més, les famílies nombroses que ho puguin acreditar comptaran amb descomptes, de manera que l’entrada normal tindrà un cost d’1,5 euros i l’abonament, 7,5 euros.