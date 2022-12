Cuatro discotecas de Ibiza darán trabajo a 600 personas y harán bailar a 10.000 en Año Nuevo

Después de dos meses cerradas tras una temporada «excelente», cuatro salas de baile (DC-10, Amnesia, Pacha y Lío) abrirán sus puertas mañana para celebrar el nuevo año. Con las entradas prácticamente vendidas, las discotecas prevén que unos 10.000 clientes pasen allí las primeras horas de 2023, así como dar trabajo a unas 600 personas.

José Luis Benítez, gerente de Ocio de Ibiza, calcula que la primera noche del año nuevo salten a las pistas de baile entre 9.000 y 10.000 personas. Para dar servicio a tanta gente, esas cuatro salas han movilizado a aproximadamente 600 empleados: «La plantilla movilizada es de unos 500 trabajadores directos y de unos 100 indirectos, en total, 600», afirma. Benítez asegura que, pese a las fechas, «no ha habido problema» para reclutar a tanta gente: «Muchos se quedan en la isla todo el año, además de que se coge a gente extra para esta ocasión». Y hay otro motivo que facilita la contratación: «Ese día se paga bastante bien, normalmente se suele doblar el salario de una jornada normal. La mayoría no ha puesto pegas y en general las salas han logrado completar todas sus plantillas».

Además, trabajan en esta fiesta desde hace meses: « Las grandes discotecas tenemos que trabajar con tiempo. A finales de temporada ya se sabía más o menos los que abrirían y los que no. Se planifica con mucha antelación. No somos empresas de levantar la persiana de repente: hay que planificar dj, personal, compras… Y cuando cierras en octubre, medio desmontas la discoteca. Luego tienes que volver a ponerla lista y en funcionamiento». De hecho, subraya, «los que piensan abrir en abril de 2023 ya están trabajando en ello. Incluso algunos ya están vendiendo entradas».

¿Es rentable abrir un solo día? «Normalmente, no. Si sale bien, recuperas lo invertido. Pero es algo que aportas para la gente de Ibiza, que son los clientes que, mayoritariamente, acudirán esa noche. Es gente que, normalmente, en verano no disfruta de las discotecas y que ahora tiene esa oportunidad. Hacía muchos años que no abrían tantas para estas fiestas». Los precios de las entradas serán «más o menos igual» que en temporada: «No se incrementan. Y muchos clientes son de la isla que se apuntan a listas de invitados. Todo el mundo se conoce aquí. Por eso la baja rentabilidad de esa noche».

También abrirán Pacha y Lío. Pacha dará empleo «a unas 150 personas», lo que es «prácticamente el mismo equipo que una noche de verano», pues, señalan desde la empresa, en Año Nuevo también «intervienen el staff de limpieza, el de producción, el de montaje, los camareros, los técnicos de luces y de sonido…». En Lío, del mismo grupo, trabajarán 140 personas.

Tanto la cena en Lío como las entradas para Pacha están «sold out desde hace una semana. No queda una entrada en preventa, pero «alguna quedará en puerta»

Esta última sala «abre con la experiencia completa: cena, espectáculo y la parte de club». Tanto la cena en Lío como las entradas para Pacha están «sold out desde hace una semana. No queda una entrada en preventa, pero «alguna quedará en puerta». Para Lío, con la cena completa, «aún hay entradas para el club en venta y preventa».

Desde la sala explican que no les ha costado rescatar a la plantilla: «Ya había muchos trabajadores que sabían que abriríamos a finales de año. Hemos jugado con tiempo, no ha sido una decisión de último momento». En su caso aseguran que «merece la pena abrir ese único día. En todos los sentidos, tanto económicamente como para la marca. Hay movimiento de gente para fin de año. Vendrá gente de Ibiza, pero también de fuera».

Antonio Carbonaro, promotor de Circo Loco, empleará a 100 personas para la fiesta de Año Nuevo de DC-10, «un poco menos que en plena temporada». Carbonaro indica que llevan celebrando esa fiesta desde 2000, es decir, ya la han hecho 23 años seguidos: «Ya estamos acostumbrados a organizar este evento anualmente. No es fácil, normalmente, movilizar a todos para un solo día, pero como lo hacemos desde hace tanto tiempo ya lo tenemos todo bastante claro».