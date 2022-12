Urbanismo en Ibiza: El Consell denuncia falta de consenso en el «nuevo decretazo del Govern»

El conseller de Territorio y vicepresidente del Consell de Ibiza, Mariano Juan, arremetió ayer contra el Govern balear por el decreto ley 10/2022 de medidas urgentes urbanísticas aprobado este lunes. No por su contenido, que lamentó desconocer al no haber recibido el documento, sino porque no se ha consultado al Consell para unas medidas que deberá aplicar en Ibiza. Igualmente, se sorprende de que, meses después de la constitución de la comisión de seguimiento de los Apartamentos Don Pepe, donde se acordó que su departamento de Territorio recalificara el terreno para realojar a los vecinos, el Govern se haya avanzado con un decreto que ya lo declara directamente urbanizable.

«Todo lo que sea acelerar el proceso [para realojar a los vecinos del Pepe] es bienvenido, pero se pactó una hoja de ruta en la comisión de seguimiento y ahora nos encontramos con este cambio. Si lo hubieran contemplado desde un principio, ahora ya tendríamos el solar urbanizado y, posiblemente, la construcción en marcha», criticó. "Se pactó una hoja de ruta en la comisión de seguimiento y ahora nos encontramos con este cambio" Se de la circunstancia de que el departamento de Territorio del Consell, pocos meses después del primer desalojo de los Don Pepe, había acordado con el Ayuntamiento de Sant Josep redactar un planeamiento urbanístico provisional para el municipio. Con estas normas transitorias se buscaba paliar los problemas derivados de un planeamiento de 1986, obsoleto, a la espera de un Plan General de Ordenación Urbana definitivo, cuya redacción puede prolongarse durante varios años. Trabajo técnico También se pactó que se aprovechara este planeamiento transitorio para recalificar el terreno rústico elegido para construir los nuevos apartamentos. «Esto supone un esfuerzo técnico y jurídico importante, porque las normas provisionales están pensadas para cuestiones de detalle. Nunca se han usado en Ibiza para aumentar el suelo urbanizable», apuntó el conseller. Igual que en ese momento se recurrió a esa treta legal para agilizar la conversión del terreno, un trámite que así podía concluirse en unos seis meses «en vez de en dos o tres años», ahora el Govern ha adelantado el proceso añadiendo una disposición a un decreto destinado a frenar la construcción en suelo rústico. «Podrían haber evitado casi dos años de sufrimiento de los vecinos y el trabajo inútil que hemos hecho todo este tiempo», abundó el conseller. Más allá del caso específico de los Don Pepe, la inciativa del Ejecutivo autónomo ha indignado a Juan por haberse llevado a cabo de manera unilateral. «El Govern nos llamó unos minutos antes de que fueran a aprobar el nuevo decretazo, como ya hicieron con eldecreto 9/20 hace dos años o con el de congelación de plazas turísticas. Es muy triste gobernar así, sin que se consulte al Consell absolutamente para nada ni se nos permita aportar nuestro punto de vista». "Lo que de verdad nos hace daño y es muy frustrante es que ni tan siquiera intenten hablar con nosotros" Según explicó Juan, el lunes, durante esa conversación telefónica, solicitó el texto del decreto para conocer a fondo su contenido, pero ayer aún no lo ha recibido. Por ello, declinó valorar el contenido de las medidas. «No sabemos si afecta a Sant Josep a Santa Eulària o dónde ni los requisitos de los urbanizables que se pueden permitir. Nos hemos enterado por la prensa, pero no conocemos la letra pequeña». Al contrario que este caso, Juan quiso apuntar que, desde Ibiza, «siempre se ha colaborado cuando la otra parte quiere entenderse». Así, recordó el caso del decreto ley para poner coto a las fiestas ilegales en chalés, que fue aprobado por el Govern balear a partir de una propuesta del Consell. «Lo que de verdad nos hace daño y es muy frustrante es que ni tan siquiera intenten hablar con nosotros», sentenció. GEN: "Cada vez que se regula a la baja, en Ibiza se aprueban nuevos urbanizables" Las críticas al nuevo decreto de medidas urbanísticas urgentes del Govern también llegan desde colectivos ecologistas. El Grup d’Estudis de la Naturalesa (GEN-GOB Ibiza) aún está pendiente de estudiar las normas anunciadas este lunes. No obstante, rechaza abiertamente que una iniciativa que pretende reducir la urbanización del suelo rústico implique, en el caso de Ibiza, crear un nuevo urbanizable, como sucede en el terreno de Can Raspalls donde se levantarán los nuevos pisos para los vecinos de los Apartamentos Don Pepe. «Cada vez que se aprueba alguna regulación a la baja, en Ibiza aprueban más urbanizables y se permite más crecimiento», lamentó ayer el portavoz del GEN, Joan Carles Palerm. «¿No podían haber elegido un suelo nuevo en Vila?», criticó. A falta de profundizar en el decreto, Palerm lamentó que la ampliación del ANEI en Cala Jondal se produce en una zona que «ya está relativamente afectada por los chalés». Por contra, valoró que se limite la construcción de piscinas en suelo rústico hasta un máximo de 35 metros cuadrados.