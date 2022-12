«Para las personas en duelo estas fechas pueden ser una pesadilla»

Navidad y fin de año se asocian, tradicionalmente a felicidad, alegría, fiesta, reencuentros... Pero estas fechas pueden convertirse en una auténtica tortura para quienes han perdido a un ser querido, tienen conflictos familiares, se sienten solos o no se encuentran bien. Isabel Badillo, psicoterapeuta especializada en duelo y trauma e integrante del Colegio Oficial de Psicología de les Illes Balears (Copib) destaca la importancia de hablar sobre estas situaciones.

¿Cómo sobrevivimos a estas fechas cuando no estamos bien, nos sentimos solos o falta alguien?

La Navidad es un momento de tantos estímulos y de tanta presión sobre que hay que estar bien, que cuando alguien está en duelo o con mucha añoranza lo pasa mal, muy mal. Es una situación contradictoria entre los estímulos externos y lo que nos está pasando por dentro. Es algo tremendamente duro que condiciona mucho las fiestas y el ambiente y es importante poder hablar de esto.

Lo primero que piensas es: «Huyo a un rincón donde pueda olvidarme de que es Navidad».

Sí, así es. Aunque que la Navidad vaya a ser más dura o cruda depende del tipo de pérdida que se ha tenido y del tiempo de esa pérdida. La primera Navidad, el primer cumpleaños o el primer aniversario resultan especialmente impactantes. Hay diferentes formas de afrontarlo, pero una de ellas es la que dices: evitarla, no celebrar la Navidad e irse lejos, de viaje a un lugar en el que ésta no recuerde nada. Un lugar, por ejemplo, en el que es verano, donde nada recuerde a lo vivido hasta ahora. Es muy humano y comprensible, pero lo único que estamos haciendo es evitar ese momento.

Y retrasarlo, ¿no?

Exactamente. Postergarlo. Al final, ¿sabes qué pasa? Que esa primera Navidad va a venir, aunque sea dentro de cuatro años, y con el hándicap de que el apoyo al duelo se va reduciendo con el tiempo. Y no sólo eso, sino que, además, muchas veces aumenta la presión. Los «¿todavía estás así?», «¿aún estás llorando?», «¿todavía hablas de esa persona?»... Y la sensación aún es peor porque se vive con más soledad, con más aislamiento. Otra de las formas para tratar de evitar el dolor, que al final es de lo que se trata, es hacerse el fuerte, no hablar de lo que está pasando. Las personas esconden los sentimientos y si en algún momento se te escapan las lágrimas o el llanto, los demás le dicen «no te pongas así», «no empieces»… Y acabamos llorando a escondidas. En mitad de un evento alguien se va al baño, está un rato llorando y cuando sale nadie pregunta nada. Ese es un sentimiento de soledad terrible, muy profundo, porque estás acompañado, todo el mundo sabe y nadie te dice nada.

Un elefante en la habitación.

Exacto, nadie lo ve, nadie dice que lo ve. Eso produce agotamiento e irritabilidad. Hay muchas personas que en estas fechas están especialmente irritables. Y también las hay que sufren mucha ansiedad. Otra forma de evitar el dolor en estas fechas es comer mucho, beber mucho o con compras compulsivas. Conductas que podríamos llamar, entre comillas, adictivas y con lasque alguna gente se enfrenta al dolor, como fórmulas para no sentirlo.

Son fechas en las que hay que estar contentos sí o sí, pero esto ya nos pasa el resto del año.

Sí, eso es. Estamos en la sociedad de lo inmediato y del éxito. Tendemos a desconectarnos de lo que nos pasa y ahí vamos encaminados a no dar espacio a lo que no es tan positivo. Es como meter debajo de la alfombra todas esas cosas que sentimos pero que no expresamos, que no mostramos. Están ahí abajo, se van acumulando y al final provocan que nos peguemos un buen tropezón. Siguen ahí hasta que no podemos más o hasta que nos pasa algo que nos rompe.

A veces no estamos en un duelo por alguien que falta sino que hay otros problemas familiares. ¿La Navidad es un buen momento para resolver conflictos?

A veces hablamos de duelo y nos referimos únicamente a las personas que han fallecido, pérdidas físicas, pero también los hay por pérdidas relacionales. Están ahí y en Navidad salen a primer plano. Nos acordamos muchísimo de con quién no nos hablamos, de aquellos con los que se rompió la relación, de los ya no están… En consulta, en estos dos años de restricciones por el covid una de las cosas que escuchaba era el alivio que suponía para muchos no tener que forzar reuniones.

Estos dos años hemos tenido excusa para muchas cosas.

Sí, ha habido una parte tremendamente trágica y fatal con lo que ha ocurrido, con todo el mensaje que ha dejado, pero también ha permitido esconderse o aliviarse de cosas que eran complicadas. Nos ha dado un respiro. Y la Navidad, con los encuentros familiares, ha sido uno de ellos.

Tras estos dos años, ¿tener que recuperar esas reuniones ha supuesto un problema para algunos?

Bueno, en consulta te encuentras con todas las opciones. Personas para las que retomar esto ha sido más difícil y otras, en cambio, que han tomado una opción más clara de lo que ya no quieren y se han posicionado de una forma más drástica, pero a la vez más auténtica, más acorde a su realidad. También hay quienes lo vieron como un alivio y ahora lo viven con menos intensidad porque usaron ese respiro para tranquilizarse y ver estos conflictos con más perspectiva.

Esas decisiones drásticas mucha gente no las toma, aunque querría, porque siente que no puede.

Puede ser. Eso depende del proceso que cada uno tenga con sus propios conflictos, o con las personas con las que los tiene. Hay quienes llegan ahí, a otros les lleva más tiempo y algunos no llegan porque no se lo van a permitir. Son procesos personales que hay que respetar.

Pongámonos al otro lado. Nosotros estamos bien y nos gusta la Navidad, pero tenemos cerca a alguien para quien es una fecha complicada. ¿Qué hacemos? Muchas veces no sabes si invitarle a una cena o una comida le va a hacer más daño que no hacerlo.

Es complicado. A veces no hablamos o no nos acercamos a esa persona por no hacerle daño y a lo mejor eso es lo que hace daño. Otras nos acercamos y decimos frases muy bien intencionadas, pero que la persona recibe de forma desmedida. Es muy complicado, pero, en principio, una persona que está en duelo necesita apoyo. Creo que es bueno acercarse, decir «estoy aquí», preguntarle cómo le gustaría pasar estas fechas y decirle que te encantará que pueda estar cerca de ti. A la persona que está en duelo le cuesta muchísimo pedir ayuda y se trata de tomar nosotros la iniciativa y hacerle llegar ese sentimiento de afecto: «Estoy contigo, te pienso y busco lo que creo que preferirás, lo mejor para ti». Pero eso es algo muy diferente a la obligación, a forzarle, darle consejos o decirle lo que tiene que hacer o cómo pasar las fiestas. Hay que encontrar el equilibrio entre estar presente, acompañarle, y, al mismo tiempo, respetar el ritmo del otro, que seguramente nos va a parecer terriblemente lento.

Igual, en vez de darle tantas vueltas es mejor preguntarle a esa persona qué quiere hacer.

Por supuesto. Decirle, incluso, «si quieres venir, este día yo celebro la comida, pero cualquier cosa que decidas estará bien» y dejarle tiempo para que lo piense. A las personas con las que estamos trabajando el duelo cuando se acercan las navidades les sugerimos crear una Navidad distinta. No eliminarla, pero tampoco mantenerla como si no hubiera pasado nada. Se puede organizar una reunión previa con los miembros de la familia para aterrizar en la Navidad con las cosas más organizadas. Una reunión en la que todos puedan hablar, repasar los rituales, quiénes hacen árbol, belén, cena o fiesta y ver qué es lo que se quiere mantener y lo que no.

En una situación así es difícil no llorar.

Si alguien llora, no pasa nada, hay que dar espacio a las emociones. Se puede crear un espacio en la casa para compartir de manera más íntima la pérdida, porque, si no, está disuelta, ni se habla de ella ni se nombra. Una especie de altar para la persona que falta. Y, antes de la cena o la comida, convocar a las personas que quieran para compartir ese recuerdo y esa añoranza. Poner algunos objetos de una persona, una fotografía... En esto, si hay niños en casa, su creatividad tiene un papel importante. Y los adolescentes, que hacen auténticos malabarismos con la música y la tecnología. Los creyentes pueden rezar una oración. O cantar una canción. La idea es darle ese espacio porque desde ahí es más fácil que salgan el dolor y la tristeza, se comparte y es mucho más fácil estar en el resto de los eventos y las fiestas.

Hablaba de los niños, cuando los hay te obligan a celebrar sí o sí.

Sí, los niños también pasan su duelo, aunque de una forma muy diferente a los adultos. Con ellos es especialmente necesario compartir, que los niños escuchen a los adultos hablar adecuadamente sobre lo que les pasa, no que los vean desbordarse de dolor. Si los adultos no tienen miedo de responder a sus preguntas, si pueden explicarles que están tristes porque hay añoranza, que eso es lo normal y lo natural en el duelo, los niños no tienen esa angustia que sienten cuando no se les incluye en lo que ocurre en la familia. Los niños incorporan esa alegría natural que tienen, con su creatividad y sus risas, y eso no es malo. En el duelo se trata de poder estar en algunos momentos conectados con lo que nos está pasando y en otros, desconectados. Estar también en la vitalidad, en la risa, y los niños son grandes maestros para esto.

¿Pasados los días 24 y 25 ya está?

Bueno, queda la resaca emocional. Y luego llega el día 31, que para alguien que ha tenido una pérdida reciente, muy significativa, imagina lo que supone esa noche. Aquí es especialmente importante hacer un ritual alternativo. Podemos encender doce velas o lanzar doce globos al aire con un mensaje de esperanza… Crear rituales que se adapten más a nuestra realidad de pérdida, porque si no, entre los días críticos y los de antes y después nos encontramos con 15 o 18 días en los que muchas personas dicen: «Me metería en la cama, me taparía y no saldría». En los eventos sociales hay que dar permiso a quienes están en duelo para poder irse en cualquier momento si ven que no están para sostener esa situación. No hay que aguantar a todo precio, porque eso es el agotamiento de los agotamientos y es entonces cuando, en vez de en un apoyo, esa reunión se acaba convirtiendo en una pesadilla.

Una tortura.

Sí, esa es la palabra. Por eso hay que dar permiso. Darlo y tomárnoslo nosotros. Decir, «voy a venir, pero depende de cómo me sienta igual me voy». Tenemos que darnos ese permiso y también más tiempo para descansar porque vamos a estar muy agotados y para hacer ejercicio y respirar y abrirnos cuando sentimos esa punzada de dolor. Para dejar que pase. Porque todas las emociones pasan, todas, y eso, saber que no nos vamos a quedar ahí, a veces nos tranquiliza.

Pero hasta que pasa…

Sí, es duro, pero pasa.

Ahora tenemos tantas opciones para adormecer el dolor…

Sí, pero es que ese dolor despertará en algún momento. Y muchas veces se despierta tan desplazado en el tiempo que no sabemos qué nos pasa. Es más complicado.

Cuando decides vivir ese dolor a pelo, para que pase más rápido, todo el mundo se asusta y te recomienda que te mediques.

Sí, pero es que estamos en una sociedad en la que no podemos pasarlo mal, en la que tenemos que estar bien ya, y nos cuesta mucho sostener estos estados. Una cosa es, por ejemplo, que no puedas dormir, entonces necesitas ese apoyo, pero otra cosa es no sentir. Igual que estamos para sentir las cosas buenas no nos queda otra que sentir lo que no es tan bueno. Que no te duela, te dicen. Pero que no te duela es antinatural. Al trabajar en duelo usamos mucho una frase: estar mal es estar bien.