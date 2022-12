Les empreses concessionàries del servei de transport públic del Consell Insular d’Eivissa han modificat els seus horaris els dies 31 de desembre de 2022 i l’1 de gener de 2023 amb l’objectiu de facilitar la conciliació de les persones treballadores i adequar-los a les necessitats dels usuaris durant aquest període.

Per tant, el 31 de desembre les últimes expedicions de l’L3 seran a les 21.15 hores (ambdues sortides des de Sant Antoni i Eivissa); de l’L13, des de Sanat Eulària l’autobús sortirà a les 21.45 hores i d’Eivissa, a les 20.55 hores i la de l’ L18 serà a les 21.25 hores d’Es Canar a Santa Eulària.

Quant a les línies d’autobús operades per la companyia Voramar El Gaucho-Alsa, el 31 de desembre totes les línies oferiran servei, però no hi haurà expedicions a partir de les 21 hores. L’1 de gener de 2023 les línies L2, L10, L12A, L12B, L14 i L45 oferiran horaris especials (tots els detalls es poden consultar a la pàgina web www.conselldeivissa.es). En canvi, no circularan els autobusos de les línies L15, L35, L41 i L50.

Respecte a les línies d’autobús operades per AUTOCARES LUCAS COSTA, el 31 de desembre no circularà el Nit Bus i l’1 de gener de 2023 no circularà la L25.

Restriccions al trànsit rodat a l’avinguda d’Isidor Macabich de Sant Rafel

El Consell Insular d’Eivissa recorda que amb motiu del pla pilot de reordenació del trànsit a Sant Rafel, s’ha restringit la circulació a l’avinguda d’Isidor Macabich per crear un ambient de poble que ara és inexistent a causa del continu pas de vehicles per aquesta zona.

Des del 23 de desembre, l’avinguda Isidor Macabich només es pot fer servir per anar en direcció a Corona o a una de les més de 20 noves places d’aparcament al nucli urbà de Sant Rafel.