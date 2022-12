Una avenida en Ibiza con un año extra de crisis económica

La calle en obras, la subida de precios por la inflación o la escasez de gente en la isla en esta primera Navidad sin restricciones son algunos de los motivos por los que las ventas no despegan este año en la avenida Isidor Macabich de Vila, que ya cuenta con buena parte de las aceras terminadas. Algunos vendedores, como Elisabeth Toral, dependienta en Zapatería Juanita, asegura que estos negocios «llevan tres años sufriendo una crisis económica».

«La gente está comprando menos que el año pasado, especialmente para Reyes. Para Navidad sí ha venido bastante gente», cuenta Marta Tur, presidenta de los comerciantes de Isidor Macabich y encargada de Almacenes Tur. Además, esta Navidad, la primera sin restricciones sanitarias después del coronavirus, también ha provocado que mucha gente viaje fuera de la isla. «Se nota que hay menos gente paseando por las calles y también afecta a las ventas», puntualiza Tur. Sin embargo, destaca que el hecho de que haya alguna acera terminada «anima la situación frente a los meses anteriores». Por otro lado, está la subida de precios por la inflación, otro de los motivos que, según cuenta la presidenta, «hace que la gente compre menos».

Calendario de las obras

El Ayuntamiento de Eivissa aseguró hace unos días en un comunicado que las obras de la nueva avenida avanzan sin retraso y que finalizarán en marzo. El consistorio informó también de que con motivo del cierre de la planta asfáltica durante las fiestas de Navidad, los trabajos de asfaltado se realizarán dentro del mes de enero. Además, el calendario de las obras prevé que el nuevo pavimento, las farolas, el arbolado y el mobiliario urbano esté a mediados del mes de febrero. Por otro lado, se han abierto el tráfico rodado a las calles aledañas como Canarias, Extremadura o Baleares. De este modo la presidenta de los comerciantes destaca que lo que más está afectando a los negocios es que «no esté abierto el tráfico rodado en Isidor Macabich».

Una comunicación eficiente

De todas formas, la comunicación entre el Ayuntamiento y los comerciantes «se ha agilizado mucho», según asegura la presidenta, gracias al edil de Urbanismo, Jordi Salewski, que asumió el mando de las obras hace unos meses. «Salewski nos pasa cada semana la situación del avance de las obras, tanto a nivel técnico como a nivel de logística. Después, nos enviamos la información entre los comerciantes, pero él nos lo facilita mucho», indica.

La avenida en obras tampoco contará este año con la cabalgata de Reyes, que ha modificado el trayecto. Tur lamenta este cambio ya que, según cuenta, «es una de las principales fuentes de ingresos». «Esperamos que 2023 realmente sea el año de la recuperación para todos, porque pensábamos que sería el 2022 y las obras nos han afectado mucho, sobre todo a los comerciantes en situación de alquiler o con préstamos pedidos», lamenta la presidenta.

Elisabeth Toral, dependienta de Zapatería Juanita, también asegura que las ventas «han sido bastante bajas» y que «este no era el mejor año para hacer las obras». «Hacer esta remodelación después de la pandemia no ha sido positivo para nosotros. Otros comercios están recuperándose, pero no es nuestro año. Es como si tuviéramos tres años de crisis», lamenta la dependienta. Por otro lado también asegura que la campaña de Black Friday «fue un desastre».

Trabajar mientras hacen las obras es «doblemente duro» para esta dependienta. «Tenemos que estar pendientes porque si cortan con la radial hay que bajar la persiana. También estamos limpiando constantemente el polvo con bayeta húmeda, y no hablemos del ruido», asegura. Toral piensa que «las obras van justas para terminar de cara a marzo». «Yo apuesto más porque terminarán en mayo», valora.

Esta Navidad es la primera para la pastelería Gala’s. Larisa, la camarera, asegura que están trabajando más de lo que esperaban «porque es un sitio nuevo». Lamenta el escaso espíritu navideño en la calle. «Nosotros hemos decorado el local y hemos puesto bastantes luces y música y así al menos viene más gente», indica.

Los cortes de agua y luz han afectado a este negocio. «Cuando hicieron la acera teníamos un hueco enorme delante por el que salían cucarachas. Además, tuvimos que cerrar un par de días», comenta. «Espero que lo acaben pronto porque tanto la ciudad como la gente lo necesita», concluye la camarera.

Por otro lado el Ayuntamiento ha aprobado, dentro de los presupuestos de 2023, las ayudas para los comerciantes de esta avenida. Según comentaron en octubre, destinarán 500.00 euros para ayudas directas al sector comercial afectado por las obras de remodelación. La tasa que pagan los comercios de la avenida se redujo un 50% y además, según indicó el consistorio, «no tienen que pagar la tasa de ocupación de la vía pública mientras dure la obra». Tur espera que la primera o segunda semana de enero les comuniquen cómo funcionarán las ayudas y que se las den lo antes posible.