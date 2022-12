Tres millones de euros para los quirófanos y un laboratorio del viejo hospital de Ibiza

La conselleria balear de Salud anunció ayer una inversión de tres millones de euros para el próximo año en obras en el Hospital Can Misses. Aunque Salud no ofreció más detalle que una frase en un extenso comunicado sobre las actuaciones previstas en las infraestructuras sanitarias en las islas, desde la gerencia del Área de Salud de Ibiza y Formentera detallaron que estos tres millones de euros se destinarán a actuaciones en el edificio del viejo Can Misses.

Las actuaciones previstas para este mismo año en el antiguo edificio son, básicamente, dos: la reforma de los quirófanos y el laboratorio de fertilidad. En concreto, como ya anunció la gerencia sanitaria, se habilitarán dos de las salas de operaciones del viejo hospital con el objetivo de poder intervenir a pacientes en ellas en el caso de que no fuera posible hacerlo en el bloque quirúrgico del nuevo hospital. Además, está previsto crear en el viejo edificio el laboratorio de Fertilidad, una instalación que permitirá agilizar algunos de los procesos, explican. Las del hospital no son las únicas obras programadas por la conselleria balear de Salud para el año que entra. Si se cumplen los plazos, está prevista la ampliación del centro de salud de Santa Eulària, que se ha quedado pequeño tras el incremento poblacional que ha sufrido este municipio y que atiende también a los residentes en Sant Joan. De la misma manera deberían iniciarse las obras de la reforma integral de la unidad básica de salud de Puig d’en Valls, que también se ha quedado pequeña, así como la del centro de salud de es Viver, explican desde la gerencia del Área de Salud de Ibiza y Formentera. La conselleria, por su parte, recordó ayer que la hemodiálisis del hospital de Formentera «supone una inversión de 400.000 euros».