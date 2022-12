Christian Len Rosal: «Los políticos no han sabido ver el valor cultural de la industria musical de Ibiza»

Christian Len Rosal (Sabadell, 1981) conoce bien la historia y el entramado de la industria musical de Ibiza. Ha trabajado en el sector, entre otras cosas como dj, y es el autor, junto a Luis Costa Plans, del libro ‘Balearic: Historia oral de la cultura de club en Ibiza’. Eso, unido a su talante dialogante es, probablemente, lo que más ha influido para que el año pasado Oliver Azor, Anna Tur, David Moreno e Igor Marijuan, fundadores de DJ’s i Productors d’Eivissa i Formentera (Dipef), le propusieran ser presidente en sustitución de Domenico D’Aniello. «El reto es precioso», pero también, reconoce, «un marrón» que acepta «con gusto». Lo cuenta en una entrevista telefónica a Diario de Ibiza desde Barcelona, ciudad en la que reside habitualmente. «A Ibiza viajo todos los meses», apunta el dj, periodista especializado en radio musical y gestor cultural.

¿Qué le motivó a aceptar la presidencia de Dipef?

Lo primero, que cuatro personalidades de la cultura musical de la isla como Oliver Azor, Anna Tur, David Moreno e Igor Marijuan, muy vinculadas a la radio musical en Ibiza, se juntaran, no pensando en el interés personal sino en un bien común, luchar por un colectivo histórico como es el de los djs de Ibiza. Eso es lo que me convenció, ver que había honestidad y un fin noble, algo que para mí es cada vez más esencial. Otra cosa que me motivó a aceptar es que no hay otro lugar en el mundo con más djs por metro cuadrado, por tanto, tiene mucho sentido hacer esta asociación. Por otro lado, después de escribir ‘Balearic’ me había dado cuenta de ciertas cosas que me llamaban mucho la atención, como constatar que los políticos habían mirado a otro lado y no habían considerado al dj como un valor cultural de la isla y, haciendo autocrítica, que había una falta de profesionalidad en el propio colectivo. Me quedó claro que se necesita más formación y fortalecer la industria local. Todo eso que tenía interiorizado y que pienso firmemente me llevó a aceptar la presidencia.

De todos los objetivos que se marca la asociación ¿cuáles considera prioritarios?

Creo que todos los objetivos se retroalimentan. Estamos empezando por intentar que los djs entiendan que es muy importante asociarse para hacer fuerza. Con ese respaldo detrás podremos sentarnos a hablar con las instituciones públicas para plantear ayudas y mejoras en la educación y conseguir que entiendan que el colectivo tiene un valor cultural. También podremos reunirnos con clubs, con empresas e instituciones privadas para mejorar las condiciones profesionales de los disc-jockeys. Todo esto lo estamos gestionando al unísono, porque al mismo tiempo que hemos puesto en marcha la campaña para captar socios ya estamos empezando a pedir reuniones con instituciones públicas y empresas.

Desde el pasado 1 de diciembre, cuando se relanzó Dipef con una nueva presentación, ¿cuántas personas se han asociado?

Desde entonces nos han llegado unas cuarenta solicitudes para hacerse socios y de ellos ya tienen carnet una veintena. De momento, estamos contentos con la respuesta, evidentemente esto tiene que escalar y para eso básicamente lo que se requiere es esta campaña que estamos haciendo para captar miembros, empezar con las actividades para socios, hacer cosas con las instituciones, reunirse con el sector privado y seguir teniendo visibilidad. Esto es una carrera de fondo.

¿Cuántos djs residentes se calcula que hay en Ibiza?

Es bastante difícil hacer esos cálculos, según nuestras estimaciones quizás pueda haber medio millar. Pero son números que con la actividad de Dipef queremos acabar de afinar y para eso evidentemente se tiene que acabar de regularizar toda la actividad del sector.

Habla de regularizar el trabajo del dj residente y mejorar sus condiciones profesionales. ¿Cuál es la situación actual y cómo piensan mejorarla?

Actualmente, por ejemplo, no hay estipulado un salario mínimo para el dj y eso es algo que a nosotros nos gustaría conseguir precisamente para dar un valor a este sector. Por otro lado, hay actividad en negro en el colectivo y eso significa que no podemos presentar los números reales de la economía que mueven los djs residentes. También es verdad que por desinformación o por que no hay una actividad regular de todo el año, hay muchos disc-jockeys que deciden no hacerse autónomos y, por ejemplo, facturan a través de cooperativas. Además, hay mucha actividad de djs que ejercen una residencia semanal o mensual y que al final son falsos autónomos. Eso hace que un dj no pueda cobrar el paro nunca. Es fundamental regularizar todo esto y mejorar las condiciones profesionales haciendo que los djs residentes cobren un poco más y tengan más seguridad en su actividad profesional. Por eso es importante que se asocien a Dipef, para tener cada vez más voces dentro de la asociación, entender todos los casos que se dan y trasladarlos a las instituciones con unos números y un conocimiento real de la situación.

En la presentación de hace unos días se habló también de proteger la marca ‘Ibiza’. ¿Cómo?

Hay fiestas en España y en otros lugares del mundo que hacen uso del nombre ‘Ibiza’ cuando no tienen nada que ver con ella ni participa gente de la isla, un ejemplo flagrante de eso es el recopilatorio ‘Ibiza Mix’ que salió hace unos veinte años. Eso es algo que queremos intentar regular de alguna manera. Más o menos, lo que pretendemos es conseguir una denominación de origen ‘Ibiza’ en cuanto a lo musical. También es importante hacer entender, sobre todo a las instituciones públicas, el valor cultural que tiene la actividad del dj residente y la importancia de Ibiza en la historia de la música en general. Es básico que eso se entienda, entre otras cosas, para exportar esa marca ‘Ibiza’ y que la administración se sienta orgullosa.

¿Cree entonces que las instituciones públicas han minusvalorado al sector?

Podría decir que se han avergonzado o han mirado a otro lado, como si eso no fuera suyo, cuando sí lo es y deberían sentirse superorgullosos porque realmente en Ibiza han pasado cosas que han marcado el destino de la historia de la música, léase electrónica, pero también en general. Es una pena que los políticos no hayan sabido ver el valor cultural de la industria y la historia musical de Ibiza. Por ejemplo, Padilla fue pionero en ponerle banda sonora a la puesta de sol, algo que no tiene que ver directamente ni con la fiesta ni los excesos. Esto es genuinamente ibicenco y dio lugar a la proliferación de recopilatorios de chill out que se pusieron de moda a finales de los 90 en todo el mundo. Algo así no se ha sabido o querido ver. Mucha gente de fuera asocia Ibiza con la fiesta y los excesos, si no se hace nada para acabar con ese prejuicio seguirá existiendo. Que hay fiesta y excesos en Ibiza, es cierto, pero hay todo un valor cultural en la música que se debería tener en cuenta para dar una imagen de la isla distinta. La gran mayoría de actividad del dj en Ibiza no tiene que ver con la fiesta, sino con ponerle banda sonora a un momento y un lugar.

Formar a las nuevas generaciones y profesionalizar a los artistas actuales también está entre las prioridades de Dipef...

Es un tema que para mí es muy importante y en el que tendemos a señalar al otro. Nos quejamos de que promotores que vienen de fuera hacen su fiesta y se llevan el dinero. El concepto es que eso mismo lo hagamos nosotros. Para eso debemos estar bien capacitados y tener un ecosistema de la industria fuerte. Hay que forjar un dj residente con más carácter profesional y eso significa ofrecer una formación y para eso las instituciones públicas tienen que meter mano. Yo siempre pongo un ejemplo, Berklee, la universidad privada de música más importante del mundo, tiene una sede en Valencia, ¿por qué no podría tener una pequeña sede en Ibiza? Para mí tendría todo el sentido del mundo. Otra cosa que hay que preguntarse es por qué no hemos hecho los locales algo como el International Music Summit (IMS) de Ibiza, que organizan unos ingleses. Empecemos a trabajar para atraer a la isla universidades, másters y cursos. Mientras se van consiguiendo cosas para el colectivo de djs actual, al mismo tiempo queremos ir forjando unas nuevas generaciones que vengan fuertes ofreciendo formación y actividades a adolescentes. Esto es un objetivo primordial, pero para hacer cantera necesitaremos años. Y además, a esto se suma esta conciencia que tenemos en Dipef de que la asociación no solo tiene que velar por el colectivo dj, sino también ayudar en el desarrollo educativo, tecnológico, artístico y cultural de Ibiza y de toda su comunidad. Por ejemplo, hay muchos jóvenes de Ibiza que en verano no tienen nada que hacer y nosotros podríamos ofrecerles actividades que están asociadas a algo tan profundamente ibicenco como el trabajo de dj.

¿Ya han puesto en marcha alguna acción formativa?

En este momento estamos hablando con el Ayuntamiento de Ibiza para conseguir un espacio para desarrollar ciclos de charlas informativas y talleres. Por otro lado, necesitamos el apoyo de los socios y las instituciones para patrocinar todas estas acciones. Aún así ya hay apalabrados varios workshops a coste cero como el que tiene previsto ofrecer Anna Tur sobre branding e imagen del dj como marca, como el que haré yo de comunicación o el que ofrecerá Àngels Marí sobre la actividad legal y laboral del dj, para explicar, por ejemplo, las ventajas que tiene hacerse autónomo.

En el evento del otro día Oliver Azor dijo: «Todas las discotecas de Ibiza se han vendido y han destruido el producto local». ¿Está de acuerdo con esta afirmación?

Yo lo hubiera dicho quizás con otras palabras, pero tiene razón. Que los clubs se hayan vendido significa que al final son empresas que velan por su beneficio económico y que entran dentro de las dinámicas del mercado. Eso es algo que está claro. Que hayan destruido el producto local significa que los djs residentes tenían una importancia a finales de los 90 y a principios del siglo XXI y, poco a poco, han ido desapareciendo de los grandes carteles. A Oliver no le falta razón, los clubs se han vendido al capital, a la rentabilidad máxima, y se han olvidado del producto local. La pregunta es ¿hay una rentabilidad máxima en haber desbancado al dj local de los line-ups? Yo tengo mis dudas de eso. Los clubes, más allá de velar por su beneficio económico, también tienen una responsabilidad moral y cultural. Por eso digo todo el rato que hay que trabajar en paralelo a muchos niveles.

¿Qué tienen pensado hacer para que los djs locales vuelvan a tener cabida en los carteles de las discotecas de la isla?

El trabajo, como he comentado, tiene que ser a varios niveles. No solo se podría plantear crear una legislación que incluya una cuota de dj residentes en los line-ups de los clubs de la isla, también habría que hablar con estas empresas para que entiendan que esto puede ser algo positivo. ¿Qué consecuencias puede tener empezar a poner djs locales en los carteles de las discotecas? La primera es hacer de ellos marcas que les hagan ser artistas más conocidos y que en un momento dado se puedan vender en el exterior. ¿Cómo puede ser que haya tantos djs de Ibiza y que tan pocos se vendan fuera? Si no los hacemos grandes en Ibiza, ¿dónde se van a poder hacer grandes? Es el pez que se muerde la cola, paremos esa dinámica loca y feroz de la industria de la música internacional y pensemos si podemos cambiar todo esto desde dentro y si nos va a beneficiar a medio-largo plazo. Seguramente sí.

En la presentación de Dipef alguien del público dijo que hasta ahora «ha faltado unión y sobrado ego» entre los djs de Ibiza. ¿Opina lo mismo?

No le falta razón tampoco. Es curioso que hasta ahora no se hayan asociado los djs en Ibiza. Yo creo que no se ha pensado en que asociarse con otras personas que realizan la misma actividad sería algo bueno. Quizás los egos y el miedo a la competencia han influido en ello. Pero hay que entender que la competencia es positiva para que el sector pueda crecer. El problema es pensar solo en lo individual y no en conjunto. Si piensas en colectivo, puedes ejercer fuerza, avanzar y hacer mejoras en el sector.