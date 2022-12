Pequeños aspirantes a chef en Ibiza

Los fogones de las cocinas del restaurante Cala Bassa Beach Club de Santa Eulària echaban chispas ayer por la mañana. Casi treinta niños rebosaban emoción en la primera prueba de la tercera edición del concurso Top Cuiner Junior, que continúa con sus pruebas hasta el 30 de diciembre. Croquetas de gambas, merluza a la marinera o tartar de salmón y aguacate fueron algunos de los platos que presentaron varios chicos de entre 9 y 14 años que aspiran a convertirse en el mejor cocinero joven de la isla.

«Los chicos tienen la libertad de presentar hoy el plato con el que se sientan más cómodos, que es con el que se inscribieron en el concurso», explicó Aitor Pérez, coordinador del evento junto al Ayuntamiento de Santa Eulària. «Tienen que pasar tres pruebas de tres días en las que se les califica independientemente. El 27 cocinarán en la plaza del Ayuntamiento y el 28 vuelven a Cala Bassa Beach Club a preparar un plato típico ibicenco», comentó el organizador.

«En esta tercera edición ha habido mucha más participación que otros años. Ahora viene gente de fuera de la isla a concursar. De los 39 inscritos finalmente se han presentado 29 valientes que tienen muchas ganas de pasarlo bien», detalló. Los chicos, según indicó Pérez, «tienen muy buen nivel y se autoabastecen ellos mismos». Aun así el organizador comentó que tienen ayuda de otros cocineros. «Si se presta más ayuda de la cuenta se valora de cara a la decisión final», indicó.

Akram se presenta este año con una merluza en salsa verde después de que el año pasado quedase subcampeón. El joven, de once años, se ha presentado más veces, pero esta tiene «más ganas de ganar que nunca», destacó. «Quería hacer un plato con marisco y encontré esta receta y la quería replicar. Este año he venido con amigos porque al quedar segundo el año pasado se han decidido a participar», contó.

Aroa quedó tercera el año pasado y en esta ocasión apuesta por unas croquetas de merluza con boniato y salsa cocktail. «Me decanté por las croquetas porque me encantan, y pensé en combinarlas con algo diferente», puntualizó nerviosa. La joven, de once años, destacó que en casa suele practicar bastante. «Antes de venir, además, he ensayado el plato varias veces», indicó con ilusión.

«Es un orgullo poder hacer este concurso para que los niños aprendan y se diviertan», destacó Roberto, el jefe de cocina. «Solo les decimos las pautas que tienen que seguir a la hora de moverse con el fuego o de cortar, pero todo lo demás lo tienen que hacer ellos», destacó. Como el espacio de la cocina es limitado, los chicos tuvieron treinta minutos para cocinar los platos. Además, entraban en grupos de seis.

En unos días se conocerá el ganador de esta edición de Top Cuiner, una idea que, según explicó el organizador, comenzó en la pandemia para «incentivar a los jóvenes a cocinar de forma sana y divertida» y que ahora está a punto de premiar a una joven promesa con un lote de material y productos de cocina valorados en 400 euros.