Lotería de Navidad en Ibiza: más de dos siglos de migajas del Gordo

Un único décimo del Gordo. Migajas. Una vez más. Al premio más deseado de la Lotería de Navidad no le gustan las Pitiusas. No ha caído jamás en toda su plenitud. Sólo de refilón. Por casualidad. Una tónica que se repite desde hace más de medio siglo. El solitario décimo despachado en la máquina del bar Can Bellotera, en la carretera de Sant Josep, cumplió no con las expectativas de los residentes de Ibiza y Formentera, pero sí con la de la imagen del día: alegría, brindis con champán, abrazos...

Una imagen similar a la de hace, exactamente, diez años. El 22 de diciembre de 2012, cuando el personal de la administración número 2 de Vila celebraba a las puertas del establecimiento haber vendido un único décimo, también a través del terminal informático, del número premiado con El Gordo ese año: el 76.058. Era la primera vez que tan orondo premio se dejaba caer por las Pitiusas en dos siglos de historia del sorteo. También, como quien no quiere la cosa. A Cristina Molina, la lotera, le pasaba entonces lo mismo que a Lali Torres, propietaria de Can Bellotera, ayer: desconocía cuándo se había vendido el número así como la cara del agraciado, si era alguien de aquí o un visitante. El Gordo se había personado previamente en las Pitiusas, pero de forma muy rácana y, además, sin que los números, en la mayoría de los casos, se hubieran vendido en la isla. En agosto de 2003, por ejemplo, José Marcos Albaráñez andaba de viaje por los Pirineos e hizo «una parada técnica» en la popular administración La Bruixa d’Or, en Sort (Lleida), de donde se trajo una serie entera del 42.473, número que cuatro meses después salió del bombo con el premio gordo (literal y metafóricamente). Albaráñez se podría haber hecho de oro, pero sólo se quedó con uno de los décimos. Otros cuatro se los dio a su padre y el resto los usó para esa costumbre tan arraigada de la lotería de Navidad: fue intercambiándolos con vecinos, conocidos y, sobre todo, con compañeros de Dielectro Balear, su trabajo. Allí mismo posaron. Brindando. «Ha sido un alegrón tremendo», comentaba. En el 94, cuando el Gordo aún se premiaba en pesetas, tres trabajadores del Banco de Ibiza se repartieron los 60 millones de dos décimos del primer premio (el 49595) que habían comprado en el barcelonés barrio de Gràcia. En el 89, El Gordo llegaba a las Pitiusas desde la administración que más números vende, Doña Manolita. Allí Antonio Arroyo Cardona compró seis décimos del 62.483. Pagó 15.000 pesetas por ellos. El 22 de diciembre se convirtieron en 15 millones de pesetas. Todos los décimos se quedaron «bien repartidos entre la familia» a excepción de uno que se lo vendió a uno de sus mejores amigos, Antonio Paredes. encargado en aquel momento del supermercado Eivipreu, en ses Figueretes. Allí, en su puesto de trabajo y con su novia Paquita lo festejó el joven. Ella, contenta, confesaba que el inesperado dinerillo les permitía plantearse la boda «más firmemente». No fueron los únicos agraciados con El Gordo ese año. La empresa Exclusivas Miró repartió 40 millones de pesetas en participaciones que, a ellos, les había entregado para entregar a clientes y trabajadores Licor 43. El dueño de la empresa, sin embargo, contempló la felicidad de los demás desde la barrera, y es que no se quedó con ni una sola de las participaciones. «No es mucho, pero es un buen pellizco para soportar el fuerte gasto que ocasionan estas fiestas», explicaba, contento al haber sido artífice de la alegría navideña en muchos hogares de la isla. En las Pitiüse no ha tocado el Gordo de la Lotería de Navidad ni por invocación divina. En 1993 el vidente Rappel, muy en boga en ese momento por sus apariciones televisivas, afirmó, convencidísimo, que el 22 de diciembre de ese año el primer premio del esperado sorteo caería en Ibiza. Pues nada. El pitoniso erró. Por poco, eso sí, ya que el Gordo tocó en El Campello, alicante, unos 200 kilómetros al oeste de la isla. A lo largo de la historia en las Pitiusas sí han caído algunos segundos, terceros, cuartos y hasta quintos premios. Algunos de ellos especialmente sonados, como el segundo premio del sorteo de 2015, del que la Peña Sevillista de Sant Antoni y la Granja Costa de ses Païsses repartieron 140 décimos, premiados con 125.000 euros cada uno, en este barrio. Una de las afortunadas fue la diputada del PSOE Silvia Limones, a la que la noticia pilló en mitad del pleno del Parlament balear, donde esa misma mañana tenía que estrenarse y a la que desde el PP le aconsejaron que destinara el dinero al Govern. «No hay que mezclar las cosas», respondió Limones, que echó mano de los topicos de este día cuando se le preguntó que tenía pensado hacer con el premio: «ahorrar y tapar agujeros».