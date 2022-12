Un alcalde «encabritat» por Joan Torres

Saltan chispas a la mínima en Sant Antoni. En el último pleno del año y en el primero en el que los dos extenientes de alcalde, Joan Torres (El PI) y José Ramón Martín (Cs) se sentaron al final de la mesa, no presidiéndola (han pasado de la gloria al patio trasero en un par de semanas), se pudo comprobar que la política de ese municipio va a estar muy animada de aquí a las elecciones de mayo de 2023. Salvo por Martín, que no dijo ni mu en todo el pleno. No abrió la boca y votó siempre junto al equipo de gobierno.

Cantaban a esas horas el gordo por la radio, cuando allí ya empezaban a cantarse las 40. «Al Joan, ni agua», comentaba jocoso poco antes de empezar el pleno el edil de El Pi: «Cosa del alcalde, ¿no?». Lo decía porque se habían olvidado de poner a su lado una botella de agua. Era su particular precalentamiento. El alcalde, Marcos Serra, estaba en alerta, como un ñu antes de cruzar el Mara, con esa tensión de quien sabe que le pueden tender una emboscada en cualquier momento y salta a la mínima. Gruñó hasta a Simón Planells, portavoz de PSOE-Reinicia, que llegó con espíritu conciliador, de corderillo manso, tanto que se abstuvo pese a que el cuerpo le pedía guerra a la hora de votar varios expedientes sobre el IBI y el Impuesto de Actividades Económicas. Serra le soltó que le parecía «sorprendente» que se abstuviera, cuando en otras ocasiones, por el mismo asunto, votó a favor: «Cuando uno está en la oposición —le explicó sosegadamente Planells— hay que buscar lo mejor, pero siempre intentando que la situación sea sostenible, nunca tensar la cuerda. Por eso nos abstenemos. A mí lo que me sorprende es leer en el diario que el Ayuntamiento se gaste un millón de euros sin licitación en menos de cuatro años», dijo en referencia a la cantidad que el Consistorio ha adjudicado directamente, sin concursos, a la compañía Sonitec por la prestación de diversos servicios. «Cuando uno está en la oposición hay que buscar lo mejor, pero nunca tensando la cuerda. Por eso nos abstenemos. A mí lo que me sorprende es leer en el diario que el Ayuntamiento se gaste un millón de euros sin licitación en menos de cuatro años» «Que este grupo municipal —justificó Planells— se abstenga para ayudar en las bonificaciones fiscales a un equipo de gobierno que está ahora en minoría no es sorprendente, sino que es una política responsable por parte de esta oposición». Vamos, que le estaba tendiendo la mano. Pero el alcalde, sobreexcitado cual ñu rodeado de cocodrilos, se la mordió. El PSOE adelantaba así qué hará en los próximos meses: ayudar, dentro de lo posible, a un alcalde contra las cuerdas. Joan Torres también dejó claro ayer a qué se dedicará desde ahora: a ejercer de mosca cojonera y de cizañero. Ya no tiene nada que perder, así que va a por todas. Si durante la etapa que estuvo dentro del equipo de gobierno ya tenía rifirrafes continuos con el alcalde, ahora se abre la veda. Sin complejos. Empezó Torres preguntando por cómo están los temas que dejó pendientes en su departamento de Obras Públicas, por valor de 12 millones de euros: las obras del Ayuntamiento Viejo, las aceras de ses Paisses, la reforma de Isidor Macabich... Y luego preguntó sobre la licitación del centro social de Can Bonet, que empezó en 2009: «No sé por qué cuesta tanto hacer una adjudicación pública en este Ayuntamiento», dijo, como coletilla, Torres. E hizo saltar al alcalde, que no quería pasarle ni una y entra, como toro bravo, en cuanto asoma un trapo encarnado: «Lo debería saber usted». El edil de El PI, que estaba esperando la ocasión, le soltó: «No es lo mismo una adjudicación pública, una licitación, que dar las cosas a dedo, es diferente», otra referencia al caso Sonitec. «¿Sigue encabritat en pintar el asfalto de la calle de Sant Agnès y no colocar el adoquín que está consensuado?», preguntó entonces al alcalde, tras calificar esa idea de «broma pesada» Serra el empecinado «¿Sigue encabritat en pintar el asfalto de la calle de Sant Agnès y no colocar el adoquín que está consensuado?», preguntó entonces al alcalde, tras calificar esa idea de «broma pesada». Serra está obsesionado con que Okuda pinte allí una obra. Oponerse supone casus belli. No va a cejar en ello. Está empecinado (que es la palabra que realmente quiso decir Joan Torres, algo que luego confesó a este diario) en que se resuelva ese asunto, en ejecutarlo: «Ya sé que no tiene mucho gusto cultural. Mire en el currículo de Óscar San Miguel Erice a ver si le parecen bromas pesadas lo que hace. Si alguien quiere hacer algo valiente y arriesgado, todo son problemas (...) Quizás el encabritat sea usted porque insisto», le replicó el alcalde, que sí usó el palabrejo correctamente. «A Okuda se le respeta. ¿Pero le han dicho que su obra, cada mañana, amanecerá llena de vómitos y restos de kebab y alcohol? Eso sí es una falta de respeto a su obra» A Raúl Díaz, edil del PSOE-Reinicia, tampoco le convence: «A Okuda se le respeta. ¿Pero le han dicho que su obra, cada mañana, amanecerá llena de vómitos y restos de kebab y alcohol? Eso sí es una falta de respeto a su obra». «Parece usted de la familia Medici», añadió. Pues así, Serra defiende su proyecto con el espíritu de un mecenas. Está plenamente convencido de que es positivo: «Si hay suciedad, se limpia». Es un proyecto a largo plazo. Sabe que cambiar el West no será cosa de un día, «pero se debe comenzar». Está seguro de que será «una atracción turística diurna que ayudará a cambiar los modelos de negocio» de esas calles. «Es una apuesta arriesgada y lo asumo». No es nuevo: hay lugares similares en Londres, en Lisboa e incluso en una carretera alpina con mucha pendiente (10%) cerca de La Rosièr: pintada de rosa, es foco de atracción de miles de ciclistas. En la calle Santa Agnès «se pedirá a los comercios que usen jabones neutros», el asfaltado será especial para absorber la pintura y tendrá mantenimiento anual. «En las últimas semanas usted parece tener muchas dudas. Entiendo que esté enfadado por no estar ya en el equipo de gobierno, pero le pido respeto. (...) Es feo, demuestra poco talante» «¿Y sigue encabritat con el tema del tirachinas?», insistió Torres. Traducimos: ¿Sigue empecinado en esa obra de arte? «En las últimas semanas —contestó Serra, con vocación de convertirse en el heroico Juan Martín, el Empecinado, pero como defensor del arte de vanguardia— usted parece tener muchas dudas. Entiendo que esté enfadado por no estar ya en el equipo de gobierno, pero le pido respeto. (...) Es feo, demuestra poco talante». Al grano: que para lo del Tirachinas se necesita un permiso de Costas y ya se sabe cómo se toman lo de las prisas en ese organismo. Insultos Llegado a ese punto, Torres cayó en la cuenta que encabritat quizás no fuera la palabra adecuada: «No sé ni si existe encabritat. Quizás sea encaparrotat, o las dos». Y añadió que, para insultos, los que le soltó el alcalde en una entrevista «en su medio amigo», aunque le «sorprendió» más que diera «lecciones de cómo elegir candidatos. Sólo faltaría que la designación en El PI esté refrendada por el PP». «Usted es maestro en insultos», según Torres: «No le he insultado nunca», aseguró Serra. En el pleno, que por lo demás poco trascendió (salvo por la bajada del 5,4% del IBI a partir de 2023), se supo que Sonitec es una de las empresas que se embolsarán parte de los 162.000 euros presupuestados para las fiestas navideñas. La cantidad concreta se sabrá pronto.