Unidas-Podemos calcula que Sonitec facturará «más de un millón de euros» este mandato

Como a Joan Torres, a Fernando Gómez le parecen «escandalosas las cantidades de dinero que el Ayuntamiento ha dado a una misma empresa» por cubrir los servicios de decenas de eventos. También cree que los 859.000 euros facturados hasta ahora, entre junio de 2019 y agosto de 2022, son la punta del iceberg y calcula que superará el millón de euros en breve. Además, no habla de facturaciones a lo largo de los últimos tres años, sino de sólo dos años: «Ha habido una pandemia, en la que se paralizó todo durante año y medio. Así que en poco más de dos años, y sumados los servicios de los últimos meses, esa empresa superará el millón de euros facturados. Es más que lo del caso de ‘La vida Islados’ [rodaje por encargo del Consell de Ibiza, un caso que está investigando la Justicia tras la denuncia de la Fiscalía Anticorrupción]. Es una locura».

Gómez celebra «que por fin se conozca públicamente una situación extremadamente grave que Unidas Podemos lleva meses denunciando», si bien critica que, pese a ser los primeros en pedir la documentación, el Consistorio no se la haya entregado aún: «Es escandaloso que nosotros no hayamos recibido una documentación que sí ha llegado ya al PSOE. La pedí en el pleno de marzo, primero, y como no me la dieron, luego la solicité por registro de entrada en abril. Y no me la han dado. Hemos alucinado al saber que ya la tiene el PSOE. Por eso creemos que el PP no tiene voluntad real de aprobar los presupuestos», pues era una de las condiciones puestas para sentarse a negociar su voto a favor. «Una de las exigencias que pusimos [para negociar los presupuestos] era que el PP demostrara que han pedido presupuestos a otras empresas. El equipo de gobierno se escuda en que Sonitec aporta un servicio integral. Lo dice todo el rato. ¿Y cómo lo saben si no han pedido presupuestos? Para decidir que esa empresa da ese servicio tienes que haber pedido a otras empresas presupuestos para los servicios que demandas. Y con todos esos prepuestos, luego escoges a la mejor. Pero sospechamos que ni siquiera los han pedido a otras empresas y que directamente se escogió a Sonitec. El edil de Fiestas, Miguel Tur, lo dijo en el pleno de marzo: ‘El criterio es la elección del concejal’. A dedo, vaya».

«Sospechamos que ni siquiera han pedido presupuestos a otras empresas y que directamente se escogió a Sonitec. El edil de Fiestas, Miguel Tur, lo dijo en el pleno de marzo: ‘El criterio es la elección del concejal’. A dedo, vaya»

Coincide con Joan Torres en que la decisión de que fuera Sonitec la que se encargara de determinados eventos se hizo sin seguir los requisitos previos en el caso de los contratos menores: «Nos preocupa, si se demuestra, que se pueda estar dando un trato favorable a una empresa concreta». Y «no sirve de justificación» que hayan celebrado muchos festejos durante este mandato: «Tienen que respetar los trámites burocráticos y tratar a todas las empresas igual».

«Nos preocupa, si se demuestra, que se pueda estar dando un trato favorable a una empresa concreta»

En cuanto al contrato abierto (por ejemplo, para celebrar las fiestas por una determinada cantidad especificando en él los escenarios que se requieren, las vallas o la seguridad, para luego sacarlo a concurso público) que la edil de Contratación, María García, dice que está elaborando, Gómez es escéptico: «Miguel Tur dijo en marzo que ya estaba a punto de salir. Estamos en diciembre y ni se sabe».

Preguntado por si conoce que exista alguna vinculación política entre Vicente Escandell, propietario de Sonitec, y el PP, responde: «En las pasadas elecciones municipales [de 2019], yo era apoderado de Unidas Podemos en el CEIP Sant Antoni y allí estaba él como apoderado del PP, con su acreditación».