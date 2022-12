«En Deportes pedíamos tres presupuestos para contratos menores. Desconozco si en Fiestas hicieron lo mismo»

«Es una gran cantidad», califica José Ramón Martín, edil de Ciudadanos y ex responsable de Deportes de Sant Antoni hasta hace un par de semanas, cuando dimitió de su cargo, los 859.000 euros que ha facturado hasta ahora Sonitec al Ayuntamiento.

Esa cantidad fue distribuida en 141 facturas desde 2019 hasta agosto de 2022 sin licitación alguna, asignada directamente: «No sé —señala Martín— cómo lo habrán hecho. Para los contratos menores se piden en Sant Antoni tres presupuestos. En mi concejalía de Deportes pedíamos tres presupuestos cuando había que contratar. Y el más barato se lo llevaba. Así de claro. Está en todos los expedientes. Desconozco si ellos [en el departamento de Fiestas] hicieron la misma operativa o no». Recuerda que el alcalde ya dijo que las concejalías «se llevaban de una manera personal. Joan Torres poco consultaba con los demás. En el caso de Fiestas, lo mismo: poco consultaba».

¿Conocía lo que estaba sucediendo? «Al final hay rumores, runrún, pues esto no deja de ser un pueblo. Sí que se dijo que había más empresas en Sant Antoni que se dedican a sonido y que poco dinero se estaba repartiendo entre todas ellas». ¿Y se comentó eso en el seno del equipo de gobierno?: «No sé si ahí o si se lo dije yo directamente al concejal de Fiestas [Miguel Tur] en una reunión que tuve con él. Miguel Tur justificaba que esa empresa lo hacía todo y que de la otra manera habría que contratar unas cosas a unos, otras a otros». ¿Y no se pedía en esa concejalía tres presupuestos para los contratos menores superiores a 5.000 euros? «Espero que se haya hecho. Yo no lo sé».

Respecto a los tres casos de facturas de más de 15.000 euros de los que la edil de Contratación no tiene constancia de que fueran licitados, el aún concejal de Ciudadanos comenta que el interventor del Ayuntamiento es quien, «al final, es el que debe decir» si eso está bien hecho o no. «En este caso, me imagino que si es un contrato que se tenía que haber licitado tendrá que ir con reparos al pleno, para su aprobación», apunta.

En cuanto a ejemplos como los seis contratos para escenarios en días distintos de una misma semana de agosto de 2021, señala que «si se considera que se está partiendo un contrato, claro que debería ir a licitación. Es evidente». Sonitec cobró por aquel «escenario» (así aparece en la descripción de la factura, además de por técnicos, baños, música y sonido) 9.982,5 euros por cada uno de los seis días, amén de otros gastos. Sant Antoni, sin embargo, sí que sacó a licitación las carpas: «El coste que se paga es el de montar y desmontar, no la permanencia. Y es una carpa de la empresa, no del municipio. Para mí, un escenario es lo mismo».

A su juicio, «lo lógico es que se saque a licitación todo, pero los departamentos no sólo trabajan en licitaciones, también en otras cosas. Y al final nunca se llega, o cuando se llega han pasado cuatro años». La proverbial lentitud de la Administración. Y pone un ejemplo: «Ahora trabajábamos en Deportes en la licitación de los monitores para las escuelas de verano, que también va con reparos a pleno porque no se ha llegado a licitar este tema, no ha habido forma. Me encargué de que una empresa nos hiciera un proyecto y se trabaja en él para ver si en 2023 se puede sacar a licitación, que hasta ahora se hace con reparo. No vas a dejar las escuelas de verano sin monitores».