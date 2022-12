La cadena de supermercados del valenciano Juan Roig, Mercadona, dejó boquiabiertos a muchos clientes cuando, a finales de noviembre, puso a la venta unos huevos a la plancha (también pueden pasar por fritos) envasados ya cocinados.

Desde ese momento las redes sociales tomaron temperatura y se llenó de detractores y defensores de este extraño precocinado.

Ahora ya se pueden comprar en los Mercadona de la isla de Ibiza estos huevos, que se venden bajo la marca blanca de la cadena, Hacendado, por 1,80 euros el par de huevos. Por ese precio o menos podemos comprar media docena sin cocer.

El modo de preparación es sencillo, ya que solo es necesario calentarlos en el microondas durante 30 o 40 segundos, aproximadamente.

En el Mercadona de Can Burgos (Sant Josep) donde hoy se han fotografiado los huevos, sólo quedaban cuatro bandejas, de lo que se deduce que, aunque sea por curiosidad, los clientes se los están llevando a casa para probarlos.

El creador de los huevos envasados de Mercadona: "Nadie freirá un huevo en su casa en tres años"

No imaginaba Javier Yzuel hace ocho años —en 2014, cuando solicitó la primera patente— que su invento llegaría a los lineales del supermercado ni que media España tendría algo que decir sobre él. "En este país cualquiera opina", responde al teléfono tras varios días guardando silencio público. "Es importante no dejarte guiar por el impulso y no escuchar a cualquiera. Cuando salimos con el huevo congelado ya hubo un pequeño maremoto. Ahora, me ha escrito gente de todo el mundo y he conseguido que varias empresas contacten para llevarlo a otros mercados. La idea tiene encaje y sentido".

Natural de Sariñena, un pequeño municipio de Huesca, Yzuel es el creador del huevo frito envasado que Mercadona ha empezado a vender. A razón de noventa céntimos la pieza —1,80 euros el paquete indivisible de dos huevos—, la compañía valenciana sorprendió hace un par de semanas con este nuevo artículo. No tardó en hacerse viral. "Se trata de un producto innovador en la distribución", dicen desde la empresa. "Estamos probando a venderlo en algunas tiendas para ver si añade valor a los clientes antes de decidir si lo tenemos en toda la cadena". En las redes y medios que recogieron la noticia hubo dos corrientes de opinión: la crítica, que destacó lo poco sostenible del envase y la inutilidad del cliente que ya no sabe ni freírse un huevo, y la defensora, que consideró que el producto está diseñado para que personas discapacitadas cocinen con mayor autonomía.