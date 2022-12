Can Misses confía en recuperar oncólogos, pero no tiene candidatos

Tras el anuncio de que la plantilla fija de Oncología del Hospital Can Misses se quedará en enero con un solo oncólogo de los cinco que contempla, desde el Área de Salud pitiusa aseguran que, al margen de las soluciones que se han buscado con una ampliación de los turnos de oncólogos que vienen de Palma, el objetivo prioritario es completar la plantilla estructural de Can Misses y llegar a contar con los cinco especialistas en oncología en la isla.

Sin embargo, a diferencia del caso del servicio de Cardiología, donde existen contactos con profesionales para sustituir las dos bajas previstas, en el caso de Oncología no hay ningún candidato a día de hoy para cubrir las plazas del servicio.

El Área de Salud explica que se han lanzado ofertas tanto a los Colegios Oficiales de Médicos como a las Sociedades médicas, y que se ha informado a jefes de servicio de toda España sin haber recibido, de momento, ninguna respuesta.

A pesar de ello expresan su confianza en que esto cambie en un plazo no muy largo, dado que en los últimos años, pese a la pandemia, se logró incorporar a varios oncólogos al servicio, hasta el punto de que en 2020 se completó la plantilla, que en aquel momento era de cuatro oncólogos.

En concreto el Área de Salud hace referencia a los profesionales Urbicio Pérez y Alicia Quílez, que se incorporaron en 2020, y a María Iglesias, que lo hizo en 2021. Los dos primeros, sin embargo, no permanecen en la plantilla (Alicia Quílez se marcha en enero). Recuerdan desde Can Misses que en 2022 se ha ampliado la plantilla orgánica del servicio de Oncología médica, que hasta 2021 estaba formada por cuatro profesionales y ahora es de cinco. Algo que, indican, es una muestra de que hay una «apuesta decidida» por contar con ese número de oncólogos en el Hospital Can Misses y para lo que «se está trabajando», afirman.