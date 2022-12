Las voces de Can Guerxo cantan a la Navidad en Ibiza

La Navidad ya se escucha en Sant Jordi. El espíritu navideño invadía ayer cada rincón de la plaza del municipio, donde decenas de alumnos del colegio Can Guerxo cantaron varios villancicos. La música comenzó a las 16.30 horas y, al acabar, el Ayuntamiento de Sant Josep ofreció una chocolatada a los asistentes, en su mayoría padres y familiares de los pequeños.

‘All I Want For Christmas Is You’, de Mariah Carey, el mítico ‘We Wish You a Merry Christmas’ o la canción de Rodolfo el reno son algunos de los éxitos navideños que los alumnos del colegio cantaron con emoción. Los estudiantes de infantil y primaria se subieron al escenario y, divididos por ciclos, cantaron las canciones que habían preparado.

«Cada año hacemos este Festival de Navidad a final del trimestre. Otras veces lo hemos hecho en el centro, pero este año es en la plaza del pueblo para hacer partícipe a todo el mundo y generar un clima navideño», contó Fran, profesor de Educación Física. «Los padres están muy emocionados por ver a sus hijos al final del trimestre y no hay nada más bonito que puedan cantar villancicos con sus compañeros», añadió el profesor, que indicó que para ellos, al ser un colegio pequeño, «aún es más simbólico el día de los villancicos». «Es una manera de encontrarnos todos y disfrutar. Además, todo el mundo prepara algo de comer», concluyó.

Los alumnos de sexto de primaria vendieron comida para poder hacer frente a los gastos del viaje de fin de curso que este año organizan a Valencia. «Los alumnos han preparado una pequeña merienda que han hecho ellos mismos e intentaran recaudar dinero», explicó Cristina, la profesora de inglés. «Este día sirve para crear un poco de comunidad educativa y, además, a los alumnos les hace mucha ilusión preparar los villancicos», añadió.

Antonio, el padre de un alumno piensa que «es un día mágico para todos los niños» y su hijo lo vive con mucha ilusión, según contó.

«Estoy muy contenta de poder venir aquí a cantar los villancicos con mis compañeros porque para nosotros esto es como una pequeña fiesta. Después merendamos y jugamos y, además, hoy no tenemos deberes», contó Marta, una alumna de cuarto de primaria.

Durante el resto de la semana, la plaza de Sant Jordi acogerá más conciertos navideños. Mañana se suben al escenario los alumnos del colegio Mare de Déu de les Neus, de Sant Jordi, a las 16 horas. Y a las cinco de la tarde será el turno de los chicos del colegio Sant Jordi, que llenarán la plaza del pueblo con melodías navideñas.