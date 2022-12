Bomberos de Ibiza y Policía Local de Sant Josep han rescatado esta mañana sobre las 11.30 horas a una mujer en es Cap des Falcó en el término municipal de Sant Josep.

Al parecer no se trata de nada grave en principio, según fuentes policiales, que no han dado más información al no haber concluido aún el servicio.

Es Cap de Falcó es una zona de acantilados de la costa de Sant Josep, en el Parque Natural de ses Salines de Ibiza.