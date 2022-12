Tráfico en Ibiza: El Consell reducirá la circulación del centro de Sant Rafel a partir del viernes

A partir del viernes se pone en marcha una prueba piloto para reducir el tráfico en el centro de Sant Rafel, en la avenida Isidor Macabich. En concreto, se prohibirá circular en dirección a Sant Antoni a partir del centro Can Portmany, una vez superado el cruce con la carretera hacia Santa Agnès de Corona, lo que obligará a los conductores a desviarse hacia la izquierda, por la calle Toni des Pou, hacia la escuela, y dar la vuelta hacia la rotonda de la entrada esta parroquia de Sant Antoni. En la entrada a Sant Rafel, desde la carretera de Santa Eulària, se instalará un cartel para informar a los conductores de la prohibición de paso a partir de Can Portmany para que giren ya hacia la izquierda y vayan directo hacia la glorieta.

Así lo han explicado esta mañana el vicepresidente primero del Consell, Mariano Juan, y el alcalde de Sant Antoni, Marcos Serra, quienes han justificado que no se puede prohibir el paso desde la entrada por la carretera de Santa Eulària porque no se puede impedir el tráfico hacia Corona y, según ha remarcado Juan, no es efectivo prohibir el paso «con excepciones», la de los vehículos que se dirijan hacia Corona en este caso. El vicepresidente primero ha indicado que cuando los conductores se acostumbren a la nueva situación optarán por desviarse a la izquierda y ahorrarse, con ello, toda la vuelta por la escuela, que resultará "innecesaria".

Esta prueba piloto se mantendrá hasta que el Consell ejecute la variante que permita eliminar todo el tráfico y peatonalizar el centro de Sant Rafel. Juan ha explicado que se ha adjudicado, con un presupuesto de 100.000 euros, un estudio de alternativas para decidir el trazado y el diseño de la circunvalación, que, en principio, se prevé que transcurra por la zona norte, lo que permitiría , además, resolver los problemas de acceso a las instalaciones deportivas. El vicepresidente ha dicho que en febrero se espera que la empresa adjudicataria presente «las primeras propuestas».

Esta vía soporta un tráfico diario de 12.000 vehículos, 11.000 en dirección a Sant Antoni y sólo 700 hacia Corona

Juan ha destacado que por esta vía que atraviesa Sant Rafel circulan a diario 12.000 vehículos, de los cuales, casi todos (11.000) lo hacen en dirección a Sant Antoni y sólo 700 hacia Corona. Por ello, el vicepresidente de la institución insular ha destacado que la medida provisional adoptada supondrá «una reducción muy importante» del tráfico.

20 plazas más de aparcamiento

Por su parte, el alcalde, Marcos Serra, ha recordado que se trata de «una promesa electoral» a la cual ahora se empieza a «dar cumplimiento», al tiempo que ha destacado que se ha hablado previamente con los vecinos de Sant Rafel. La prohibición de paso a partir de Can Portmany permitirá prescindir de un carril (dirección a Sant Antoni), con lo que en este tramo se podrán habilitar «20 plazas más de aparcamiento en batería». En dirección contraria, se mantendrá el tráfico procedente de la gasolinera, pero el alcalde ha indicado que es residual. Serra ha reconocido que esta prueba piloto «no es lo ideal», pero supone un paso importante hasta que se construya la circunvalación y se peatonalice el centro del núcleo urbano.