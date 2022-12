Navidad en Ibiza: Un belén hebreo para la catedral

Cuatro días de trabajo intenso necesitó el maestro belenista Miguel Alcocer Simeó para realizar el montaje del belén de la catedral de Ibiza, que el obispo de la diócesis pitiusa, Vicente Ribas, bendijo e inauguró ayer por la mañana tras la celebración de la eucaristía.

Fue a principios de noviembre cuando este miembro de la Asociación de Belenistas de Valencia, uno de los más veteranos, viajó hasta Ibiza con la misión de crear este nacimiento «en formato diorama y de estilo hebreo» de catorce metros cuadrados, instalado en la capilla de San Antonio del templo.

La propuesta partió del canciller secretario general del obispado de Ibiza, José Martínez Franco, que coincidió con Alcocer en las fiestas de San Vicente de Llíria, la población valenciana de la que es originario el maestro belenista. Como él mismo relata, fue una miniodisea transportar todos los elementos y las herramientas necesarias para crear esta obra de arte, en la que ha aprovechado piezas de un creación anterior que hizo en Llíria. «Al final lo que he hecho en Ibiza es casi un belén nuevo porque he tenido que hacer muchas adaptaciones y no ha sido fácil», comenta.

El nacimiento, que hasta ayer estaba cubierto con una tela, está enmarcado en rojo. En él se reproducen la Anunciación a la Virgen María, el empadronamiento, el nacimiento en el pesebre, el anuncio a los pastores y la llegada de los Reyes Magos, aparte del castillo de Herodes y distintas escenas cotidianas en el pueblo de Belén. El estilo, detalla, es hebrero ya que intenta «ser fiel a la época» de los acontecimientos que reproduce.

Los materiales básicos empleados para esta obra son el porexpán y la espuma de poliuretano. Con ellos hizo Alcocer las montañas, pintadas con acrílico. Para las casas utilizó porexpán extruido. El verde del terreno está creado con hojas de romero, musgo polar y pinocha trituradas, mezcladas en algunos casos con serrín. La tierra está hecha a partir de escayola tintada y lijada.

También hay agua que brota de las rocas y algunas luces que alumbran determinadas escenas que se desarrollan al atardecer o durante la noche.

En este belén, calcula Alcocer, hay unas 170 figuras, «las más importantes obra de Galán Maestros Belenistas, una firma de Murcia». Hay de distintos tamaños, las más grandes son de unos 21 centímetros y las más pequeñas de cinco, aproximadamente. «Algunas de las piezas se han hecho a medida por Galán para este nacimiento, en concreto las de la cabalgata de los Reyes Magos», detalla el maestro belenista, que comenzó con esta afición siendo un niño, echando una mano a su padre para hacer el belén en su casa. Con catorce años se animó a hacer el nacimiento él solo y ganó el segundo premio del concurso que organizó la parroquia de Llíria. Luego se llevó unos cuantos galardones más. Entonces los belenes que hacía «tenían movimiento» hasta que en 1989 descubrió los dioramas y cambió su forma de trabajar.

Al ser el belén de la catedral de Ibiza en formato diorama, es decir «enmarcado en una ventana», solo hay posibilidad de contemplarlo de frente. Aunque al no haber cristal de separación el espectador se puede acercar mucho para verlo con todo detalle. Su creador invita al público a que se recree en las escenas. Asegura que no pone figuras por poner, «todas tienen un sentido», y que le «gusta crear espacios para que la gente se detenga a observarlos con detenimiento». Así lo hicieron ayer la treintena de personas que acudieron a la misa de la catedral oficiada por Vicente Ribas, acompañado por el canciller José Martínez Franco.

Tras la bendición del obispo, que agradeció al maestro belenista valenciano el trabajo realizado, los asistentes se quedaron un buen rato contemplando y fotografiando con los móviles «la obra de arte» realizada por Alcocer. «¡Qué bonito!» fue la frase de admiración más repetida entre los feligreses. «Me ha sorprendido gratísimamente, me parece increíble. Hacer esto tiene que llevar meses de trabajo, lo sé porque yo trabajo con maquetas», comentó Carol, una de las personas que asistieron al evento.

Miguel Alcocer no pudo estar en la bendición en la catedral de Ibiza porque le coincidió con la inauguración de otro de los belenes que ha montado, en este caso en su tierra, en Llíria. El maestro belenista confiesa que le hubiera gustado mucho estar en Ibiza para ver en directo la reacción del público ante su trabajo.