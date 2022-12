El Govern mantendrá bloqueado el tráfico de ferris en Sant Antoni y el PP aún no aclara si lo permitiría

El gobierno autonómico de izquierdas no tiene «de momento» ninguna intención de modificar las condiciones que mantienen bloqueado el tráfico de ferris en el puerto de Sant Antoni, mientras que el PP, partidario de que se restablezca la actividad portuaria de pasajeros, pero no de mercancías, aún tiene que «analizar la situación» para adoptar una posición clara de cara a las próximas elecciones. «No es un sí definitivo. No digo ni sí ni no», afirma a este diario el portavoz del grupo del PP en el Parlament balear, el diputado ibicenco Antoni Costa.

