El conseller de Movilidad y Vivienda, Josep Marí Ribas: «Por desgracia, la ley balear de vivienda no lo resuelve todo»

Josep Marí Ribas, Agustinet, dejó la alcaldía de Sant Josep en febrero de 2021 parara dar el salto al Govern balear. Secretario general también de la Federación Socialista de Ibiza (FSE-PSOE), Marí Ribas pretende que su cartera en el Ejecutivo autónomo sirva de lanzadera para ocupar en el próximo mandato la presidencia del Consell de Ibiza, una antigua aspiración del histórico político ibicenco. Defiende su gestión en el Govern y reconoce que encaja «mal» las críticas que recibe de no defender los intereses de Ibiza porque, recalca, «no es verdad». También lanza otra curiosa afirmación que sí es verdad: «Soy ibicenco, pero también balear. Todos los ibicencos lo somos».

Pregunta: ¿Qué le parece la posición de su partido, el PSOE, en Madrid sobre la ley de la vivienda y sus reticencias a poner un límite al coste del alquiler?

Respuesta: Creo que Madrid, como lo ve desde una cierta distancia, tiene una posición mucho más amplia. Los territorios de las zonas costeras, y Balears en concreto, tienen una presión mucho mayor que otros y esto seguramente condiciona el discurso general de Madrid. Hemos insistido mucho. Creo que si se puede diferenciar entre zonas tensionadas, en Balears, lógicamente, ha de ser posible esta regulación. Que Madrid no lo vea igual obedece a que hay muchas zonas en las que no se produce la misma presión que aquí.

El debate sobre el proyecto de ley contempla limitar el coste del alquiler sólo de las viviendas de los grandes tenedores. ¿Está de acuerdo en que sea así o considera que se debería aplicar a todos los propietarios por igual?

Nosotros lo que queremos es que se pueda controlar el precio del alquiler al conjunto de la gente, al total. Otra cuestión es la combinación con la ley balear turística, que determinaba que los planes de intervención turística tenían que definir las zonas en las que se podía o no explotar el alquiler turístico. Si se evitara la presión del sector turístico sobre los pisos, el precio tampoco sería el mismo. Esto ayudaría mucho, pero vamos a ver cómo acaba la negociación de Madrid.

El gobierno del PP del Consell de Ibiza afirma que la limitación del coste del alquiler en Barcelona y otras ciudades de Europa no ha funcionado.

Nosotros tenemos que intentarlo porque en la práctica vemos que aquello de que el mercado libre lo regula y arregla todo… En este caso hay un exceso de demanda que provoca un problema y tenemos que hacerlo. El parque público de vivienda es mucho más amplio en grandes ciudades y compite con el privado, lo cual ayuda a regular el precio. Aquí, en cambio, como el porcentaje del parque público es bajo, no ayuda a incidir en los precios. Por eso, otra pretensión es construir más vivienda pública.

¿Se ha alquilado alguno de los cinco pisos expropiados temporalmente a grandes tenedores en Ibiza?

Dos están ya alquilados, otros dos están con contratos firmados y fianzas formalizadas y nos queda otro al que aún le falta documentación. Eran pisos que estaban en mal estado y que se han tenido que reparar. En el caso de este último tampoco tenía cédula de habitabilidad, lo que impide contratar los servicios, como la luz.

¿No es muy pobre el balance de sólo cinco pisos en Ibiza?

El total en Balears asciende a 16. Empezamos con un expediente de 65 pisos y es verdad que la mayoría de los propietarios recurrieron la norma y los servicios jurídicos determinaron que había que darles la razón. No es mucha cantidad, pero el objetivo que pretendía esta acción se ha cumplido, porque todos estos pisos y otros han salido al mercado y se han alquilado. El registro de viviendas vacías de Balears ha bajado de una forma considerabilísima. Creo que a raíz de esto. En Ibiza nunca ha habido muchos pisos vacíos en el registro.

Pues el Ayuntamiento de Ibiza ha detectado más de medio millar de viviendas vacías en el censo que está elaborando.

Pisos que no tienen a nadie empadronado, creo. No discuto que estén vacíos. La ley define los pisos vacíos como aquellos que están vacíos durante más de dos años e inscritos en el registro. Hemos puesto sanciones importantísimas, por valor de más de 700.000 euros en Balears, a grandes tenedores por no haber comunicado cuestiones que afectan al registro. En Ibiza creo recordar que había menos de 50 pisos en el registro y ahora hay, creo, 22. Son cifras muy bajas.

¿Se ha detectado alguna carencia o defecto de la ley que haya propiciado una expropiación temporal tan baja de pisos a grandes tenedores?

No. La ley permite también actuar por tanteo y retracto en las transacciones de los grandes tenedores. Lo hemos hecho en unos 50 casos [en Balears], y hablo de memoria, aunque en total hemos adquirido más de 100 pisos porque también podemos actuar sobre el resto de particulares. Pero la comunidad valenciana lo ha hecho en una primera tanda en un millar de casos. Lo digo porque las dimensiones de lo que hay en Balears tampoco da… Ni hay tantas transacciones ni tantos pisos vacíos o, al menos, nosotros no los hemos detectado.

Aparte de esto, ¿qué resultados ha dado la ley de vivienda de Balears?

Ha dado resultados importantes y, aparte de estas cifras que son bajas, la ley ha tenido el efecto que comentaba antes. Se han puesto muchos más pisos en el mercado, se han acabado edificios que quizá estaban a medias y se han alquilado. Luego se garantiza el cumplimiento del registro [de pisos vacíos], hay inspecciones, pero la ley también se refiere a la concesión de ayudas, aumentar el índice de intensidad de VPO privada en terrenos previstos para tal uso... La ley, por desgracia, no lo resuelve todo.

Sabiendo lo que cuesta una vivienda en Ibiza, ¿no cree que el aval anunciado por el Govern para viviendas de un precio de 270.000 euros como máximo es irreal en esta isla y, por ello, apenas tendrá alguna repercusión?

En Balears, este año ha habido más de 13.000 transacciones por debajo de 270.000 euros, según los datos del Colegio de Notarios y Registradores. También en Ibiza, aunque no tantas, quizá, en proporción. Pero hay, en pisos de segunda mano, por ejemplo. El precio de las VPO privadas ha sido revisado por el Govern, y constructores y promotores se han comprometido a edificar 14.000 pisos en los próximos años [en Balears], algunas en Ibiza. El coste de todos estos se sitúa muy por debajo de 270.000 euros. Este es el marco en el que se pretende actuar [con la ayuda del aval de la hipoteca].

¿Cuándo calcula que los residentes de los edificios Don Pepe podrán entrar en sus nuevas casas en la zona de Can Raspalls?

Es un proyecto compartido, aunque tengo una responsabilidad e implicación emocional y personal porque como alcalde viví mucho este conflicto. Es verdad que ahora el Ayuntamiento ha cogido la bandera en este asunto. Los terrenos están pendientes de su clasificación urbanística, lo cual se cerrará pronto. Nosotros ya trabajamos en el dibujo de la distribución de los edificios, la parte arquitectónica. ¿Calendario? Se han previsto ayudas para un periodo de tres años para todos los residentes que han tenido que abandonar las viviendas del edificio A. No creo que estemos tres años, debería estar antes. El ritmo es bueno, pero no puedo fijar un calendario. Pienso que 2023 debe ser un año fundamental con el trabajo de la clasificación del terreno, la presentación del proyecto y no sé si el inicio de las obras. Pero la pretensión es que no se agoten los tres años de ayudas.

¿No cree que la competencia de transporte de los consells transferida en 1998 es insuficiente y se debería recalcular?

Primero debería entrar en el Consell [en el gobierno como presidente] para ver papeles que ahora no tengo. A partir de mayo [tras las elecciones], cuando me haga cargo, tendré la respuesta. Es probable, pero supongo que está previsto que se pueda hacer. Si se tiene que recalcular la transferencia que se hizo hace mucho tiempo, que se haga. Dicho esto, la financiación incondicionada que recibe el Consell del Govern balear aumenta anualmente y en 2023 será 17 millones más que este año. Desde 2015, el incremento se sitúa en el 150%. Y el Consell puede destinar todo este dinero a lo que considere. Ahora mismo no me puedo definir. Pienso que el transporte público en Ibiza está muy mal. Hemos perdido cuatro años. Parecía que en un pim pam el Consell iba a sacar el nuevo concurso de las concesiones. Una anécdota: el Govern tiene en un almacén más de 300 máquinas para pasar tiques y el Consell no las quiere instalar porque está esperando, y ya lleva cuatro años, las nuevas concesiones. Con estas máquinas se podría implantar un sistema tarifario homólogo al de Mallorca y compartir el uso de tarjetas de transporte.

El Consell justifica, en cambio, que la financiación del Consell se ha multiplicado por dos, pero el coste del transporte, por cuatro.

Bueno, pues… ¿Pero lo han puesto en algún papel o lo han dicho un día que iban un tanto animados? Porque este es el trabajo que se tiene que hacer. A ver, hay una cuestión que no analizamos bien: el Consell tiene la competencia, el culpable no es otro. Siempre se busca a alguien a quien echar la culpa. No es justo. El Consell tiene la competencia y tiene que sacar la licitación de las nuevas concesiones. En la pasada legislatura lo hicimos todo… para mí estaba bien, pero [al gobierno del PP y Cs] no le pareció bien y tuvo que rehacerlo, con lo que se han perdido cuatro años. Ahora han subido los costes. Si queremos la competencia, hay que asumir lo bueno y lo que no es tan bueno. Aquí ha habido una falta de trabajo y rigor. El Consell tiene más recursos que nunca y la competencia plena para ejercerla.

¿El Govern balear nunca transferirá la competencia de transporte público al Consell de Mallorca?

No sé, cuando lo decidan el Govern y el Consell de Mallorca. Hace poco que soy conseller y no soy un experto en transferencias de competencias a los consells… Hasta hace poco era muy municipalista y ahora poca cosa más... Hablo de memoria, pero supongo que lo que pasó es que en su momento [1998] Mallorca no aceptó el traspaso de la competencia y se la quedó el Govern. Si se ha de plantear otra situación, ya se hará. Pero no estamos ahora con este trabajo.

Pero como ibicenco, ¿no considera injusta la situación que provoca el hecho de que el Govern balear, con muchos más recursos que los consells, ejerza la competencia del transporte público en Mallorca y, así, esta tenga una posición de ventaja sobre el resto de islas?

Sí, y cuánta más población [tiene Mallorca]. Lo digo porque habría que ver la ratio de inversión por habitante también.

Pero al tener una mayor población, el Consell de Mallorca también recibe más financiación que el resto de las islas.

También es verdad. Siempre he dicho que las competencias no deberían ser iguales, porque no lo pueden ser... pero sí produce una distorsión el hecho de que haya una competencia transferida a un consell y no a los otros. También pasaba lo mismo con la de Turismo. No hago ninguna valoración. Es así como se ha querido y el Estatut d’Autonomia también prevé que se puedan o no aceptar las competencias. No es obligado. Si cada uno gestionara las mismas competencias no se produciría esta distorsión. Al preguntarme: «como ibicenco»… Hombre, yo soy ibicenco pero también balear. Todos los ibicencos lo somos [se ríe].

Justo antes de asumir el cargo de conseller, usted dijo que no dejaría solo al Consell de Ibiza en la financiación de la estación de autobuses de Vila (Cetis), que cuesta un millón de euros al año. Pero no ha habido nada.

No hemos hablado más de la financiación del Cetis. Cuando el Consell, que es muy reivindicativo, plantea alguna cosa, nosotros escuchamos. Hemos dado 5,5 millones para compensar a las compañías concesionarias por la pandemia, otros 2,7 millones incondicionados supuestamente para la mejora de paradas y no se ha hecho nada. Como he dicho antes, tenemos todas las máquinas para pasar tiques en un almacén… El Govern, con buena disposición, ha estado siempre a lo que le ha pedido el Consell, como con el decreto para regular el servicio del taxi. El Cetis es un sobrecoste que deberían pagar también las empresas concesionarias y no debería suponer ningún coste para el Consell. Como debería incluirse en la licitación de las nuevas concesiones, y ésta se ha retrasado… pero no es culpa del Govern que no se haya hecho.

Pero le pregunto porque usted dijo que ayudaría al Consell en esta cuestión.

Bueno, pues... si lo dije es que había voluntad de hacerlo, pero no recuerdo cuando lo dije. No lo recuerdo, francamente.

En una entrevista con este diario cuando se anunció que dejaba la alcaldía de Sant Josep para ocupar el cargo de conseller de Movilidad y Vivienda.

Hombre, el Cetis es un elemento muy importante que generó mucha discusión entre el Ayuntamiento de Ibiza y el Consell, y los concesionarios no querían utilizarlo por el coste que suponía… Pienso que el Govern ha ayudado al Consell cada vez que se le ha pedido, pero el Consell es el competente en esta materia.

¿Piensa que es sostenible una infraestructura que tiene un coste de un millón de euros para la Administración?

Pienso que debe serlo porque es una buena instalación. Tiene que haber una estación intermodal. No he hecho cuentas para poder decir si es o no sostenible. Pienso que sí ha de serlo.

¿Está de acuerdo en que el Estado ya no firme más convenios de carreteras con los consells insulares y que estas inversiones se tengan que canalizar a través del factor de insularidad?

Primero, nadie ha dicho que no haya convenios de carreteras…

El Ministerio de Hacienda.

El Ministerio ha dicho que ahora está el factor de insularidad y que los convenios de carreteras respondían a una situación transitoria [hasta la aprobación del REB]. Creo que hay financiación suficiente para abordar los proyectos de carreteras que se consideren. Si hay que acudir al factor de insularidad o a otra vía de financiación... Para construir las dichosas autopistas de Ibiza no se firmó ningún convenio de carreteras con Madrid. Las paga la Comunitat Autònoma y nos cuestan 30 millones al año. Todo va cambiando y se adapta a las circunstancias.

Si usted gobierna en el próximo mandato el Consell, imagino que tendrá en mente proyectos de carreteras.

Seguramente sí, sobre todo la carretera que une Sant Antoni con Sant Josep y otras. Porque hasta ahora casi todas se han hecho por la zona norte.

¿Con qué financiación pretende ejecutarlas?

Con fondos del Consell, de insularidad o cualquier otra línea de financiación que podamos obtener si no hay convenios de carreteras [con el Estado]. Habrá que seguir haciendo obras de mantenimiento de las carreteras e inversiones.

La reforma de la carretera que une Sant Josep con Sant Antoni tiene un coste de algo más de 20 millones y el Consell afirma que no tiene músculo financiero para ejecutarla sin ayuda externa.

¿Cómo que no? Tenía 70 millones de euros en el banco hasta hace poco. Tiene suficiente músculo financiero. En 2023 contará con 17 millones más de financiación del Govern. Puede distribuirlos como quiera. Hablamos de mucho dinero. El Govern paga 30 millones anuales por las autopistas que a partir de 2026 ó 2027 se dejarán de pagar. Esta comunidad autónoma ha de generar suficientes recursos para carreteras. No está justificado que el culpable siempre sea otro.