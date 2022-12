El portavoz del grupo del PP en el municipio de Ibiza, José Vicente Marí Bosó, ha asegurado esta mañana, en una rueda de prensa, que el alcalde, Rafa Ruiz, «va a despedirse» del gobierno de la ciudad haciendo «lo mismo que ha hecho estos años: recortar servicios sociales y vender humo con las inversiones».

En la valoración del presupuesto municipal de 2023, el último de este mandato, Marí Bosó, destaca que «se recorta en los servicios sociales (-22%), en educación (-9%), en la seguridad ciudadana y movilidad (-23%) e incluso en vivienda (-7%)». «Recorta todo en todas las políticas públicas básicas de una ciudad, pero incrementa dos millones el gasto clientelar y la parafernalia que le acompaña», ha recalcado, al tiempo que ha agregado, en clave electoral, que «hace mucho tiempo que Vila ha dejado de ser Vila y a partir de mayo se debe dejar atrás esta etapa negra para volver a estar a la altura de sus ciudadanos».

El portavoz de los populares ha incidido en que «el último presupuesto de Rafa Ruiz reitera su incapacidad de gestión». «En estos años ha pasado de tener un remanente de 24 millones a 50. Obtiene recursos de los ciudadanos y se los lleva al banco. Por no saber, no sabe ni gastar. Es evidente que con este dinero en el banco se puede bajar la presión fiscal que ha ido intensificando, pero no lo hace por restricciones ideológicas».

En este sentido, Marí Bosó ha explicado que el paso de Ruiz por el Ayuntamiento ha supuesto una subida del Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) del 44%, pasando de una recaudación de 16,5 millones a los 23,8 millones de 2023. El alcaldeha explicado en la presentación del presupuesto que de cara al año que viene se prevé un incremento de los ingresos del Consistorio por la reactivación de la actividad económica tras la pandemia pero sin subida alguna en los impuestos.

En la rueda de prensa, el PP ha hecho especial mención a la partida de servicios sociales y destacó que «desde 2020 ya se han recortado 3,5 millones de euros».

Capítulo a parte suponen las inversiones del Ayuntamiento, cuya ejecución apenas ha llegado al 30%, según ha indicado Marí Bosó en su crítica a las cuentas municipales del PSOE y Unidas Podemos. «Llevan tal bola de inversiones que cada año presupuestan inversiones y hablan de proyectos, hasta que un día se dan cuenta de que no los saben hacer y los hacen desaparecer de los presupuestos», ha dicho Marí Bosó, en referencia a la Casa de la Música (la licitación de este proyecto ha quedado desierto dos veces) o la escalera mecánica de Puig des Molins.

El «pufo» de las inversiones

Así, Marí Bosó ha recordado que de los 13 millones del presupuesto ordinario, el Consistorio suma un total de 39 millones de euros gracias a los fondos Next Generation, Edusi y de capitalidad. En relación a estos últimos, el PP ha denunciado que «este año únicamente ha sabido justificar 139.000 euros». «Ahora dice que el año que viene gastará 3,3 millones. Pero tiene que invertir 10 y justificarlos para que la Unión Europea nos devuelva el dinero en 2024, este es el pufo que va a dejar a la próxima Administración», ha advertido el portavoz del PP.

«Son los mismos presupuestos de siempre: humo en la inversión y recortes en las políticas básicas. Si en una ciudad no funciona ni la seguridad, porque los policías ni van a recoger las medallas que les dan; ni tampoco la movilidad, ya que sólo se han quitado aparcamientos, ni la vivienda ni tampoco los servicios sociales… Ya nos contará Ruiz a qué se dedica aparte de a hacerse fotos y pasear».