El doctor en Filosofía Moral Iván Sambade Baquerín, en Ibiza: «En una sociedad igualitaria no hay cabida para la prostitución»

Iván Sambade Baquerín (Palencia, 1980) está en Ibiza para hablar de las estructuras sociales de desigualdad en las que son socializados los hombres y de las políticas que hay que impulsar para caminar hacia una masculinidad igualitaria. Este profesor de Filosofía Moral y Política, miembro de la Cátedra de Estudios de Género de la Universidad de Valladolid, es un reconocido experto en la materia, que, además, es presidente y cofundador de Codo a codo, un asociación de hombres que lucha por conseguir la igualdad plena en su ciudad natal. De las claves de la conferencia que ofrecerá hoy (por ayer) en el auditorio de Cas Serres con motivo del 25N habla con Diario de Ibiza unas horas antes del evento, programado por el Consell.

¿Cuál es el mensaje principal que quiere transmitir con esta charla?

Que la masculinidad machista o patriarcal no solo es injusta con las mujeres sino que también es empobrecedora y frustrante para los hombres.

¿Por qué es frustrante y empobrecedora?

Porque es un modelo de socialización que está basado en el ejercicio de la violencia, de la dominación y del control y que no se corresponde con la realidad social de estados democráticos. La masculinidad patriarcal sigue socializando a los hombres en el rol del guerrero cuando hoy en día lo que se necesita es socializar a los hombres en modelos de empatía, de corresponsabilidad, de igualdad, de diálogo, de racionalidad democrática, etc.

En los últimos años, en los que se ha avanzado bastante en temas de igualdad, han surgido modelos de masculinidad que aparentemente son nuevos, pero en los que, dice usted, se perpetúa la desigualdad.

Básicamente lo que vengo a decir es que el hecho de que una masculinidad sea nueva no es mas que una consecuencia de su adaptación a los cambios sociales del momento, pero eso no significa que sea una masculinidad igualitaria. Se han producido algunos cambios, sobre todo en hombres que han tomado conciencia de la desigualdad de género y de las violencias machistas, pero son cambios que se han hecho desde la conciencia y desde la autodeterminación. Sin embargo, en general, aunque ahora estemos en sociedades formalmente igualitarias, siguen perviviendo estructuras sociales de discriminación de las mujeres.

Póngame un ejemplo.

Lo vemos muy claro en el sistema prostitucional, que se alimenta de la trata de las mujeres con fines de explotación sexual y fundamentalmente de mujeres migrantes en situación de precariedad y vulnerabilidad. Es una estructura que pervive en nuestra sociedad, que se ha incrementado exponencialmente con el desarrollo de las sociedades de consumo y de la información y que genera un privilegio para todos los hombres, decidan o no acceder a ella, que consiste en poder acceder al cuerpo de una mujer que no les desea para satisfacer sus deseos sexuales. Aquí hay modelos de masculinidad que se adaptan a estos cambios sociales bajo los discursos imperantes como, en este caso, el del libre intercambio de sexo por dinero. Realmente si indagamos un poco en esta estructura vemos que no hay un libre intercambio. No puede haber libertad si no hay igualdad, no puede haber libertad si una persona no tiene las condiciones sociales y materiales mínimas para poder decidir. He puesto un ejemplo, pero podríamos hablar de otras masculinidades, las micromachistas, las posmachistas...que reproducen formas de desigualdad que se han contrarreformado frente a los avances legislativos que los movimientos feministas han logrado en nuestra sociedad.

Quiere decir, en resumen, que en una sociedad igualitaria no hay cabida para la prostitución...

Por supuesto, en una sociedad igualitaria no tiene cabida que haya personas que estén explotadas en una red de trata para el lucro y el beneficio de otras. En unas condiciones de inequidad social es fácil que otras personas te engañen y se aprovechen de ti, te exploten y te traten. Los hombres tenemos que ser conscientes de que la demanda de prostitución incita al crimen organizado y a la redes de trata de mujeres con fines de explotación sexual.

Estamos hablando de abolición, no de regulación de la prostitución...

Sí. Yo desde luego entiendo que la perspectiva que tiene sentido es la abolicionista. La regulación es trasladar lo que es un problema social, de desigualdades estructurales, a decisiones individuales que no tienen sentido si no existen unas condiciones de vida mínimas en las que se pueda decidir libremente y en las que la persona no se vea expuesta al poder de otros que se encuentran en una posición social de superioridad.

¿Cómo se debe abordar el tema de la pornografía en una sociedad igualitaria?

Es un asunto complejo. Yo sostengo que la nueva pornografía online, la pornografía mainstream que se está reproduciendo en la actualidad, es una pedagogía de violencia sexual contra las mujeres. Caben varias soluciones, la primera y fundamental es que exista una educación sexual estructurada desde la enseñanza pública y la segunda es que ciertos espacios del discurso pornográfico sean censurados. Claro, hablar de censura en sociedades con libertad de expresión es problemático, pero debemos ser conscientes de que gran parte del discurso pornográfico es una incitación al ejercicio de la violencia sexual. Quizás otro relato erótico sería posible, pero el que hay actualmente creo que debe ser visto siempre con unos ojos educativos por detrás e incluso censurado.

« Gran parte del discurso pornográfico es una incitación al ejercicio de la violencia sexual»

La violencia de género también pone de manifiesto que estamos lejos todavía de alcanzar una igualdad plena.

Sí, la lacra de la violencia de género sigue manifestando que los hombres somos educados en un modelo androcéntrico en el que no solo adquirimos una cierta legitimidad en el ejercicio de la violencia sino que además aprendemos a sentirnos representados como superiores a las mujeres. Claro, esto es una falsa superioridad que da lugar a una personalidad que necesita demostrar que está siempre por encima de las mujeres para sentirse seguro y con una autoestima estable. Eso significa que cualquier tipo de relación con una mujer en la que ésta se manifieste autónoma le va a generar inseguridad y frustración porque no alcanza a satisfacer el estereotipo de masculinidad que la sociedad le ha enseñado que debe representar. Frente a estas frustraciones, que son en el fondo las consecuencias de un modelo de masculinidad injusto y trasnochado, los hombres machistas se disponen a ejercer la violencia contra las mujeres como una forma de confirmar el modelo patriarcal de masculinidad.

Muchos hombres se sienten perdidos y desubicados ante los avances hacia la igualdad que se han dado en los últimos tiempos. Es difícil renunciar a los privilegios de una sociedad patriarcal. ¿Cómo se puede motivar a los hombres para que se involucren en esta lucha contra la discriminación de las mujeres?

Como tú bien dices, los cambios políticos y sociales hacia la igualdad han generado la crisis de la masculinidad patriarcal y machista. Esta crisis, que viene de la década de los 60, ya dura muchos años. ¿Cuáles deben ser las motivaciones para que los hombres cambien? Hay varias en una sociedad democrática. Una sería el tener conciencia de uno mismo como una persona ética que ayuda a que la sociedad sea más justa. Pero, además, como comentaba antes, la masculinidad patriarcal es un modelo que también es frustrante para los hombres, porque les impide desarrollarse emocionalmente en plenitud. Hay unos cuantos mitos en torno a este modelo, uno de ellos es el de la invulnerabilidad y otro el de la independencia. Ninguna persona es independiente e invulnerable. Todos somos frágiles e interdependientes. Somos mamíferos con un desarrollo cognitivo superior que necesitamos fundamentalmente relaciones seguras de cariño y de amor que, al mismo tiempo, nos permitan ser autónomos y autónomas. El cambio hacia una masculinidad igualitaria nos va a permitir ser autónomos en sentido pleno y desarrollar todo nuestro potencial humano, dando cabida al mundo de lo emocional y de las relaciones afectivas que se desarrollan en igualdad, es decir, respetando la autonomía de otras personas y sus deseos legítimos de establecer una relación con nosotros.

Hemos mencionado antes algunas, pero ¿cuáles serían las principales políticas que se deberían impulsar para conseguir esta transformación hacia una masculinidad igualitaria?

Hay varias. Ya hemos hablado previamente de la erradicación de las violencias machistas y de la abolición de la prostitución. También es muy importante la coeducación y las políticas de corresponsabilidad porque cuando los hombres se encargan de la crianzas de sus hijos e hijas pueden percibir a través de su vulnerabilidad la suya propia. La crianza no solo genera la posibilidad de una relación paternofilial afectiva más íntima y plena sino que además desarrolla el sentimiento de empatía en las personas. Por eso, una de las políticas que considero más importante para la transformación de los hombres hacia la igualdad es la de la corresponsabilidad. Obviamente, no hay que aplicarla sola sino junto a otras políticas educativas que nos hagan ser conscientes de la necesidad de vivir en justicia y equidad en una sociedad que se define como democrática.

«La masculinidad patriarcal es un modelo que también es frustrante para los hombres»

¿Qué papel debe adoptar el hombre en el feminismo?

Los hombres en el feminismo pueden hacer dos cosas, una es ser profeministas, es decir, acompañar a las mujeres en su lucha feminista y estar a favor de las políticas feministas. Otra cosa que pueden hacer, desde la recepción del mensaje feminista, es transformar los espacios que mantienen con otros hombres, donde muchas veces se reproduce una complicidad machista.

¿Qué opina de la ley del ‘solo sí es sí’ y de la polémica que se ha generado en torno a ella?

Lo que creo es que, desde luego, la ley se ha hecho con una buena intención. He leído a diferentes expertos y expertas en Derecho y a juristas y puede que se haya producido algún error. No lo sé. Lo que sí entiendo es que tal y como está formulada la ley también genera la posibilidad de que las sentencias se mantengan, así que lo que creo es que hay que apelar al buen sentido de la jurisprudencia e incitar a que se tenga en cuenta el sentido de la ley más que las cuestiones técnico-jurídicas, que obviamente son importantes, pero que, a veces, pueden incurrir en errores.