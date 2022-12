El sector pesquero de Ibiza y Formentera tilda de «injusta» la reducción de jornadas para faenar que propone Europa

«Malos tiempos para la pesca de arrastre en estas aguas», lamenta Joan Marí Guasch, director de Pesca y Agricultura del Consell de Ibiza, tras conocer que la Comunidad Europea (CE) fija en un 7% el recorte de los días para faenar en 2023. La Confederación Española de Pesca (Cepesca) calcula que ese porcentaje significa que buena parte de las flotas, como la de arrastre pitiuso, dispondrán de menos de 150 días para trabajar a lo largo del año. El sector ya había reducido en torno al 30% su esfuerzo pesquero desde la entrada en vigor del Plan Plurianual en 2020.

«Las reducciones —comenta al respecto Marí— afectan a toda la flota del Mediterráneo, incluida la nuestra, que es muy pequeñita. Y eso no es justo. Se debería valorar el hecho de que la flota de Balears es muy pequeña en comparación con las de otras zonas, pero Europa, de momento, no lo contempla y aplica normas para todo el Mediterráneo. Europa no afina tanto».

Dentro del sector pitiuso, quien describe (en sólo cinco palabras) de manera más contundente lo que va a significar ese recorte es Iván Pérez, patrón mayor de la Cofradía de Formentera: «Es una putada para nosotros». Para Pérez, que la CE reduzca aún más las jornadas en la que pueden salir al mar es un varapalo que tendrá graves consecuencias para el gremio: «Si los arrastreros ya trabajaban pocos días todo el año, ahora, con la reducción, menos. Ha quedado en casi nada. De poder faenar 260 días, que era el máximo, con esta nueva reducción ya vamos por 135 días. Y vivir con 135 días al año hará que llegue un momento en que sea inviable pescar. Desaparecerán las barcas de arrastre, que son un pulmón muy importante para las cofradías, que después van a tener que mantener las embarcaciones de artes menores», avisa. Sus capturas (calamar, pulpo, morralla, raya...) «son vitales para las islas. Por ejemplo para el caldo de paellas. Sin barcos de arrastre, ya se pueden inventar otra receta».

«No sé —alerta Pérez— adónde llegaremos. Nosotros éramos sostenibles al trabajar pocos días y pocas horas durante todo el invierno. Y eso lo hemos pagado. Las barcas más sostenibles, las que menos trabajaban, las que más cuidaban el mar, son las que más pagan el pato, y se ha favorecido más a las más destructivas».

En Formentera hay sólo dos arrastreros, el ‘Punta Gavina’ y el ‘Punta de Ponent’, que tienen, en total, a nueve marineros embarcados: «La cosa pinta mal. Tener tripulaciones que sólo trabajan 135 días al año… Como no cambie el modelo, de manera que tras el verano trabajen en otra cosa… No tengo ni idea de cómo se puede resolver esto si perdemos este pulmón para las islas que son los arrastreros».

Antonio Tur, Blai, patrón mayor de la Cofradía de Pesca de Ibiza, señala que los recortes no afectan a la pesca artesanal, la de artes menores, mayoritaria en número de barcos, pero no en capturas: «Pescamos casi sobre la demanda que tenemos de pescado. Ya puedes imaginar el mercado que hay aquí». Pero advierte de que esas cuotas que impone la CE siempre terminan repercutiendo: «Al final es moneda de cambio dentro de la Unión Europea. Ocurre con el atún. Los atuneros pueden capturar 300 toneladas en un día, pero a nosotros, desde hace un montón de años, no nos suben la cuota, unas 30 toneladas para todas las Balears».

«Todo lo que sea una reducción, claro que nos afecta. No tiene sentido. Afecta sobre todo al arrastre», reconoce Pere Valera, responsable comercial de Peix Nostrum, que señala que en la Cofradía de Ibiza hay tres barcos dedicados a ese tipo de capturas: «Uno está en activo, el ‘Ganasa’. Luego están el ‘Musson’, que ha comprado un armador alicantino, y el ‘Cap Vermell’, que sustituye al hundido ‘Charpat II’, del que se ha hecho cargo la empresa Hermanos Meneghello». El ‘Cap Vermell’ está «en reparaciones, poniéndose al día; está siendo adecuado para estar listo para la inspección», de manera que en breve le otorguen el despacho y empiece a faenar «el mes que viene, a mediados de enero». Su patrón será uno de los tripulantes del ‘Charpat II’, Antoni Torres.

El sustituto del ‘Charpat II’

En Ibiza apuestan por la cuota conjunta, es decir, por «sumar todos los días que les corresponden a las embarcaciones y repartirlos entre los arrastreros existentes, de manera que se pueda así salir a trabajar casi como antes de las reducciones». En 2022, de los tres arrastreros existentes, buena parte del año «se quedó solo el ‘Ganasa’, tras hundirse el ‘Charpat II’ y estar a la espera de la venta del ‘Musson’». El ‘Ganasa’ «asumió así toda la cuota. Y como hasta hace poco ha estado sólo, ni siquiera ha podido agotar todos los días de los que disponía», indica el responsable de Peix Nostrum. En 2023 los tres «se volverán a repartir la cuota conjunta».

Valera critica que en los recortes propuestos por la CE, además de poder salir menos días, «no se tengan en cuenta las jornadas en las que están amarrados los barcos debido al mal tiempo. Si no sales, pues no has salido»

Valera critica que en los recortes propuestos por la CE, además de poder salir menos días, «no se tengan en cuenta las jornadas en las que están amarrados los barcos debido al mal tiempo. Si no sales, pues no has salido». No se descuentan. Por ejemplo, debido al temporal provocado estos días por la borrasca Efraín, acumulan una semana sin faenar, calcula.

El comercial de Peix Nostrum recalca que a la pesca artesanal, sin embargo, no le afectan las ‘rebajas’ impuestas desde Europa: «Elaboramos un nuevo estudio de viabilidad por el que se decidió no ir a pescar el fin de semana (sábados y domingos) durante el invierno, pero sí cada día durante el verano». Eso les permite, cuenta, pescar a diario langostas, «una especie muy valorada», justo en el momento en que son más solicitadas.