El departament de Presidència i Gestió Ambiental del Consell d’Eivissa ha posat en marxa una campanya per impulsar el consum responsable i sostenible amb el lema ‘Per Nadal, no tot s’hi val! Consumeix amb seny’. Fins el 23 de desembre, els cinc municipis de l’illa disposaran de taules informatives en què tècnics de medi ambient donen informació i consells per poder adoptar hàbits més sostenibles. A més de bons consells, les persones que s’apropin podran participar en jocs amb premis que ajudaran a reciclar millor, com un miniglú de reciclatge de vidre. Les parades estaran instal·lades de 9:30 a 14:30 hores els següents dies, al lloc indicat:

- Dilluns: Eivissa, antiga Plaça de sa Graduada, davant els jutjtats. - Dimarts: Sant Josep de sa Talaia, davant l’església. - Dimecres: Sant Antoni de Portmany, Passeig de ses Fonts. - Dijous: Santa Eulària des Riu, Plaça Isidor Macabich i Passeig de s’Alamera - Divendres: Sant Joan de Labritja (dia 16 a Sant Joan i 23, a Sant Miquel)