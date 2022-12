El juicio por el atropello mortal de la joven Vanessa Patricio Escandell en un vial paralelo a la carretera del aeropuerto y próximo a Sant Jordi, en la mañana del 9 de febrero de 2017, ha quedado esta mañana visto para sentencia. En el accidente mortal se vieron implicados dos turismos: un SEAT y un Land Rover.

En la vista de hoy celebrada en el Juzgado de lo Penal número dos de Ibiza, todas las partes han elevado a definitivas sus peticiones. Los dos abogados de la acusación, que representan a la famila de la víctima, reclaman para los dos conductores implicados la máxima pena por un presunto delito de homicidio por imprudencia grave. Además, para uno de ellos, el del Land Rover, añaden otro contra la seguridad vial. La fiscal, por su parte, propone una pena por delito menos grave para la conductora del SEAT y la absolución para el conductor del Land Rover.

El siniestro que terminó con la muerte de la joven ocurrió cuando el todoterreno chocó con un turismo al que intentaba adelantar, en el momento en que este último, conducido por una trabajadora de la misma empresa que Vanessa, giró a la izquierda a fin de acceder a una parcela en la que aparcaban los coches.

Durante la vista de esta mañana se han llevado a cabo los dos últimos trámites que quedaron pendientes: la declaración de un testigo que en ese momento trabajaba en la zona y que escuchó el accidente y auxilió a la víctima, y la de un perito propuesto por la representación de la familia. Según fuentes judiciales, éste ha confirmado que el conductor del Land Rover dio positivo en cocaína, lo que influyó en su conducción. La presencia de la droga en la saliva ya le fue detectada en un test que se le realizó tras el accidente y que recoge el atestado. Por este motivo añaden el presunto delito contra la seguridad vial.

La madre de la joven reclama justicia

El juicio por la muerte por atropello de Vanessa Patricio comenzó el 20 de octubre de este año después de la lucha de la madre de la fallecida, Cati Escandell, por conseguir que el caso fuera abordado por la vía penal.

En esta primera vista de octubre pasado, la conductora del turismo afirmó haber realizado el giro tras indicar previamente la maniobra y después de comprobar por los espejos retrovisores izquierdo y central, sin percatarse de la presencia del todoterreno. Por su parte, el conductor del Land Rover rechazó esta versión al afirmar que la conductora del SEAT no había señalizado el giro a la izquierda. Asimismo, aseguró no haber visto a ningún peatón, a pesar de contar con buena visibilidad, según afirmó. En este punto, sostuvo que Vanessa no estaba en la zona en el momento en el que decidió iniciar la maniobra de adelantamiento.

La madre de Vanessa reclamó «justicia» para su hija. Escandell, que ha recorrido un largo camino para conseguir que los hechos sean vistos en un proceso penal, destacó que nadie está a salvo de la tragedia que le ocurrió a Vanessa, cuya hija tenía entonces 14 meses. El marido de la joven atropellada se sumó a los deseos de justicia de la madre. Ambos prestaron declaración, emocionados, durante la vista, y reclamaron, emplazados por sus abogados, indemnizaciones por el daño sufrido.