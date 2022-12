El tribunal de la XXVIII edición de la ‘Setmana del Mar’ ha calificado virtualmente esta mañana un total de 42 trabajos realizados por aulas de quinto de primaria de 28 colegios de toda Ibiza. Tal cantidad de proyectos vuelve a constituir un récord absoluto de participación, al superarse las 39 mascotas del año pasado, que a su vez ya fueron más que las 35 de las ediciones de 2015 y 2020. El equipo del Club Nàutic Sant Antoni que hace posible la ‘Setmana del Mar’ se encuentra gratamente sorprendido por esta elevada participación y muy agradecido tanto a los alumnos y profesores participantes, como al tribunal por el esfuerzo que hoy ha realizado para evaluar los trabajos.

Los miembros del jurado han decidido otorgar la mejor puntuación a ‘S’Oliespitosa’, una Cladocora caespitosa que crece en la costa pitiusa y que se encuentra en peligro de extinción por el calentamiento global. Así lo explican ‘Els Intergalàctics’, que es como se llama el grupo de 5ºB del CEIP S’Olivera que ha ganado el certamen. La mascota va ilustrada con un código QR que redirige a una web creada por los alumnos de Puig d’en Valls, donde se explican las características de este coral, el único capaz de formar escollos en el Mediterráneo. Su eslogan dice: “Stop contaminació, cuidar la mar és el millor perque sobrevisquem”

En lugar de las diez aulas previstas, la clasificación final del jurado, que ha incluido una clase de Buscastell con tan solo cinco alumnos, ha permitido elevar a once los grupos que podrán participar en la actividad. Por orden de puntuación, son los siguientes: S’Olivera B, Can Raspall B, Can Misses, A, Sant Antoni B, Can Coix, Vara de Rey B, Guillem de Montgrí, Sant Carles B, Can Guerxo, Buscastell y Portal Nou

250 alumnos

Las once aulas ganadoras, con un total de 250 alumnos, disfrutarán su semana de actividad entre los meses de enero y marzo. Los colegios tenían hasta el lunes para entregar sus mascotas, que debían presentarse junto a un dosier digital con imágenes y/o vídeos que expliquen el desarrollo del trabajo y la importancia de su mascota dentro del ecosistema marino. Todo este material ha sido evaluado por los miembros del jurado. Las aulas que no han sido seleccionadas recibirán su compensación con la actividad ‘Un dia a la mar’, en el mes de mayo.

Los trabajos serán expuestos próximamente en el vestíbulo de la sede social del Club Nàutic Sant Antoni, para que los participantes y sus familias puedan disfrutarlos y hacer sus propias valoraciones.

La ‘Setmana del Mar’ es una actividad de educación medioambiental y de convivencia, destinada a alumnos de 10 y 11 años, de quinto de primaria. También incluye la celebración de unas jornadas especiales para alumnos con necesidades educativas especiales. Organiza el Club Nàutic Sant Antoni, con el patrocinio de la Conselleria de Esports i Juventut del Consell Insular d’Eivissa, la Caixa d‘Estalvis i Pensions de Barcelona (La Caixa) i el Ayuntamiento de Sant Antoni, con la colaboración de la Conselleria de Mediambient i Educació del Govern Balear.