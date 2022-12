Oficina de Tráfico en Ibiza: "Resultará imposible operar" con sólo siete de los 15 trabajadores de la plantilla

La oficina de la Dirección General de Tráfico en Ibiza, que depende de la Administración General del Estado, se quedará con un 47% de la plantilla después de que cuatro de sus once empleados actuales (cuatro menos de los que determina la Relación de Puestos de Trabajo) hayan conseguido un traslado a otro destino, según consta en la edición de ayer del Boletín Oficial del Estado (BOE), donde se recoge el resultado del concurso general para la provisión de puestos de trabajo en el Organismo Autónomo Jefatura Central de Tráfico. El departamento se queda por lo tanto con siete de los 15 empleados que debería tener.

Como ejemplo práctico de lo nada atractivas que resultan las Pitiusas para un funcionario, nadie ha optado a las cinco plazas que se ofertaban en esta misma promoción, por lo que la plantilla de esta oficina, si no se aplican medidas correctoras, se quedará al límite.

Este diario intentó ayer sin éxito recabar la opinión de la Jefatura Provincial e información precisamente sobre posibles alternativas ante esta desbandada de trabajadores (falta por comprobar cuándo dejarán su puesto después de la publicación ayer en el BOE; o se van en veinte días o un mes o se les podría retener hasta tres meses, según fuentes cercanas a Tráfico).

Además, se da la circunstancia de que dos de los seis empleados que se quedan son de fuera de la isla y, al parecer, tienen intención de abandonarla en cuanto puedan.

El problema de fondo es el que afecta a todos los empleados públicos que trabajan enEivissa y Formentera: la carestía de la vida, que no pueden afrontar sin un plus de insularidad revisado al alza, como vienen denunciando desde hace años. «La mitad de los que se van no han sido capaces de encontrar una vivienda para comprar» en Eivissa, indicaron fuentes cercanas a la Oficina de Tráfico, situada en la calle de Vicente Serra i Orvay de Vila.

Con la resolución de este concurso, en la oficina se quedarán dos operadores, un examinador (además de otro interino), una informática, la jefa de la oficina y un jefe de sección.

El 10% del trabajo

Con esta plantilla, las mismas fuentes advirtieron de que podrán sacar adelante alrededor del 10% del trabajo que les llega y que tienen pendiente.

Ante esta situación, deberá ser la Dirección General de Tráfico la que decida qué dejan de hacer, qué tramites no sacarán adelante. «Nos quedamos tres para un trabajo de al menos una docena» de profesionales, lamentaron ayer. «Resultará prácticamente imposible operar» con este recorte de personal. «La oficina se va a quedar en una situación muy delicada», añadieron las mismas fuentes tras conocer la salida de cuatro de los once empleados.

En este organismo público se tramitan desde matriculaciones hasta los exámenes para acceder al carné de conducir, además de las gestiones relacionadas con denuncias, duplicados, renovación del permiso y todo lo que les entra por el registro.