Marí: «El gran fracaso del Consell de Ibiza es que aún no ha licitado su proyecto de transporte público»

«Parálisis total». Es como Josep Marí Ribas, Agustinet, secretario general de los socialistas de Ibiza, conseller balear de Vivienda y Movilidad y candidato al Consell en las próximas elecciones locales, que se celebrarán en el mes de mayo, define el ejercicio de Vicent Marí como presidente de Ibiza.

A su juicio, «carece de ideas, está acabado y no ha hecho ni uno de los proyectos que dijo que haría. Se las prometió felices cuando anunció que haría muchos cambios en muchísimas cosas, en temas de turismo o de urbanismo y transportes. Y no sólo no ha hecho nada de eso, sino que además no ha hecho ningún proyecto mínimamente transformador que lo pueda exhibir como un gran hito de ese gobierno insular». Fue el balance político que Josep Marí hizo del año poco antes de participar en la comida solidaria de Navidad que el PSOE volvió a celebrar ayer tras dos años en los que suspendió el acto debido a la pandemia.

Marí considera que «el gran fracaso» del actual equipo de gobierno insular «ha sido que no se han visto aún licitadas las grandes transformaciones previstas en el proyecto de transporte público», del que admitió que existen «unas carencias muy grandes que se han de abordar de una vez por todas». El conseller insular de Transportes, Javier Torres, de Ciudadanos, explicó hace diez días que aún ultiman los pliegos de ese concurso y que «a mediados de 2023» cree que entraría en servicio.

Ya en modo preelectoral, el candidato socialista al Consell asegura que de ganar los comicios de mayo del próximo año su grupo pondrá «al servicio de la ciudadanía los 40 millones de euros que el Consell tiene metidos en el banco y que [su actual equipo de gobierno] no ha sido capaz de dedicar a ayudas». «Eso es grave. Nosotros lo pondremos en marcha en cuanto empecemos a gobernar a partir de mediados del año que viene», afirmó Marí poco antes de que se sirviera la paella para 150 comensales y se celebrara una rifa cuyos fondos se destinarán a la Asociación de Deporte Adaptado de Ibiza y Formentera (Addif).

«Sin miedo a ningún candidato»

Preguntado por si preferiría que no fuera Vicent Marí su contrincante en las elecciones al Consell, algo que podría producirse si finalmente el juez decide investigarle por las denuncias del caso ‘La vida Islados’, promovido por la Fiscalía Anticorrupción, y su partido lo aparta de la carrera electoral, Josep Marí dijo dar «por sentado» que el candidato del PP será el actual presidente del Consell: «He ido a muchas elecciones y me he enfrentado a muchos candidatos, a veces he perdido y otras he ganado desde 2007. Cuatro veces gané las municipales. Por tanto, no tengo ningún miedo a ningún candidato».

Que el gobierno de Sant Antoni haya saltado por los aires en las últimas semanas «es debido a la irresponsabilidad y la falta de gestión política bastante evidente de quien es el máximo responsable del Ayuntamiento, el alcalde Marcos Serra»

Además de acusar el Consell de usar los presupuestos para llevar a cabo una «política clientelar», señaló que uno de los principios del «cambio» que prevén los socialistas si gobiernan es «no desproteger de ninguna de las maneras el territorio de Ibiza», algo que, a su juicio, pretende el PP con las modificaciones que desea introducir en el Plan Territorial Insular.

«El final de mandato de Marcos Serra ha sido un fracaso»

Para Josep Marí Ribas, que el gobierno de Sant Antoni haya saltado por los aires en las últimas semanas «es debido a la irresponsabilidad y la falta de gestión política bastante evidente de quien es el máximo responsable del Ayuntamiento, el alcalde Marcos Serra». Es él y «el PP» quienes, indicó, tienen «la máxima responsabilidad de diseñar un equipo de gobierno. Y este no ha funcionado. Quien no tiene la mayoría se ha de esforzar en conseguir sacar adelante sus proyectos. Y Marcos Serra no lo ha sabido hacer. Su final de mandato ha sido un fracaso. Que no busque otros responsables más allá de quien la tiene, que es el PP».

Ribas recordó que el PSOE «tiene una posición totalmente opuesta a la del PP», y que la solución «no pasa por negociar unas enmiendas a los presupuestos municipales. Nunca se han negociado unas enmiendas», subrayó. «Nosotros —añadió— tenemos una visión distinta de la del PP y, por tanto, pensamos que se ha de hablar de modelo turístico, de modelo económico, de protección, y no de cuatro enmiendas».