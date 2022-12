Las marcas «prohíben» a los concesionarios de Ibiza vender a los ‘rent a car’ por el escaso ‘stock’

Los problemas para fabricar vehículos al ritmo previo a la crisis sanitaria no cesan. Los concesionarios pitiusos siguen avisando a sus clientes de que si quieren tener un coche nuevo, la demora oscila, de media, entre los seis y los nueve meses. Hay tan escaso stock que algunos fabricantes les prohíben vender unidades a los rent a car para así lograr «la máxima rentabilidad a cada automóvil», según explica José Antonio Colomar, presidente de la Asociación Empresarial de Concesionarios o Distribuidores de Automoción de Ibiza y Formentera (AECA).

Y eso se nota en el balance de matriculaciones registradas en estas islas hasta el mes de octubre, un total de 3.982 en Ibiza, que si bien es un 20,5% más que hace un año, aún no ha remontado el terreno perdido desde antes de empezar la pandemia, en 2019, cuando se llegó a los 4.763 registros. En Formentera, sin embargo, fueron 741 vehículos, 134 más que hace tres años. ¿A qué se debe que allí sí haya una mejora? «Tal vez por alguna venta a algún rent a car», responde Roselló.

No, no supone una contradicción con el titular de este artículo. Una cosa es que determinados fabricantes prohíban las ventas a esas empresas y otra que los concesionarios no hayan encontrado la manera de sortear esa drástica medida. «Algunas marcas no dejan matricular o vender vehículos a los rent a car porque quieren rentabilizar cada unidad que logran producir. Esa rentabilidad se reduce al vender a una empresa de alquiler porque gozan de grandes descuentos por el volumen que adquieren», detalla Colomar. Pero hay clientes a los que no les pueden decir que no: «Para vender 10 coches a un rent a car algunos han tenido que simular que los destinaban a otra empresa». Eso sí, hay tanta escasez de vehículos que se los cobraron «sin descuento».

Los retrasos en las entregas son consecuencia de que «no se han fabricado al ritmo que demanda el mercado debido a los problemas de producción. Los que más sufren son los vehículos eléctricos y los híbridos enchufables, cuyos plazos de entrega son muy muy largos, de seis a nueve meses». Se da el caso «extraordinario» de un híbrido enchufable que fue pedido en octubre de 2021 y aún no ha llegado.

Híbridos se han matriculado en lo que va de año en Ibiza 480, un 46,3% más que hace un año, pero eléctricos sólo 135, un 23,7% menos que en 2021. En Formentera sucede algo similar: 57 híbridos (los mismos que hace un año) y únicamente 13 eléctricos, siete menos respecto al anterior ejercicio (-35%).

Segunda vida al coche

Si no hubiera tanta demora en la entrega se venderían más, sobre todo porque «los eléctricos gozan hasta de 7.000 euros de subvención por el Plan Moves si el cliente tiene un vehículo para achatarrar, lo cual equilibra el precio respecto a los de gasolina y diésel». Pero como los nuevos están tardando tanto en llegar a los concesionarios, «la gente da una segunda vida a su coche viejo. Si la reparación cuesta 2.000 euros y hay un automóvil en stock que cuadre con su presupuesto, no lo arregla y compra el nuevo. Pero si no lo hay, dado todo lo que tardan en llegar desde la fábrica prefieren pagar la avería y alargar la vida del que tienen». Y eso lo han notado los concesionarios en sus los propios talleres: «Tenemos mucho trabajo para arreglar averías de coches que en otras situaciones no se repararían», admite Colomar, que cifra ese incremento «en un 20% o un 25%».

«También observamos —añade— que la gente está esperando a que vuelvan las campañas de descuentos de los fabricantes para cambiar de turismo. Como tenemos un stock tan justo, ya no se hacen rebajas como las de 2019. Los clientes creen que a lo mejor en 2023, si se regulariza la situación de la producción y distribución, podrán encontrar un automóvil de 25.000 euros por 22.000 euros. Y esperan, retrasan su decisión de compra». Pero ojo, que vuelvan aquellas promociones no está tan claro: «No sabemos si regresarán. El sector se está transformando y aprendiendo a no hacer tantos descuentos.», advierte. De momento, no cree que en 2023 vaya a incrementarse mucho la producción: «Debido a las restricciones, las marcas nos dan unos cupos de ventas anuales que no podemos sobrepasar. ¿Quieres 100 coches? Pues te mandan 50. Estamos en esta guerra ahora mismo».

El descenso de matriculaciones respecto al año 2019 se da en los turismos, no en las motocicletas

Otro caso curioso que se está produciendo este año es que el descenso de matriculaciones respecto al año 2019 se da en los turismos, no en las motocicletas. Ibiza, por ejemplo, contabilizó 1.870 automóviles hasta octubre, 1.070 menos (-36,5%) que hace tres años, pero registró 1.433 motos, un 34,3% más que antes de la pandemia. En Mallorca y en Menorca ha ocurrido lo mismo. En Formentera, no: se contabilizaron allí 245 turismos, un 26,3% más que en 2019 (quizás por esas ventas extraordinarias a rent a car), y 472 motocicletas, un 19,45% más.