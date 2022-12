De Alejandro Sanz a Rosalía para recordar 30 años de formación sanitaria

En 1992 el centro de salud de Can Misses recibió la acreditación para formar a médicos. El primero. Para conmemorar que hace 30 años de aquello, el Hospital Can Misses acoge este miércoles una jornada que combinará formación y diversión. Aquel 1992 en las listas de éxito lo petó ‘Pisando fuerte’, de Alejandro Sanz. Y ahí, con ese tema, comenzará ‘La formación con ton y son’, un recorrido musical por la música que más se escuchaba en los momentos clave de estas tres décadas de Unidad Docente. Una actuación que protagonizan Pere Prieto Planells (saxo) y Juan F. Ballesteros (piano) en la que los músicos irán también explicando esos hitos.

Este recorrido no está exento de humor. Explicarán, por ejemplo, que los primeros residentes que llegaron a Can Misses lo hicieron «pisando fuerte» pero terminaron su formación, en 1995, como ‘The man who sold the moon’, de Nirvana, otro de los temas que interpretarán para los asistentes a la jornada, que comenzará a las nueve de la mañana.

Sin entrar en muchos más detalles, ese recorrido musical por la vida de la Unidad Docente del Área de Salud pitiusa continúa con ‘La Flaca’, de Jarabe de Palo (1998, acreditación de los centros de salud de es Viver y Sant Antoni); ‘This Love’, de Maroon5 (2004, llega el primer residente de Psiquiatría); ‘En qué estrella estarás’, de Nena Daconte (2007, comienza la formación de matronas); ‘I’m yours’, de Jason Mraz (2008, acaba la primera promoción de Psiquiatría); ‘No puedo vivir sin ti’, de Coque Malla (2009, primera promoción de matronas) y ‘Bad romance’, de Lady Gaga (2010, Vila se suma a los centros de salud acreditados y, además, llegan los primeros residentes de Medicina Interna). En 2020, para el que sonará ‘Save your tears’, de The Weekend, se acumulan las efemérides: más centros de salud acreditados, llega el primer residente de Farmacia y sale la primera promoción de enfermería de Atención Primaria. Los dos últimos temas del paseo musical son ‘Easy me’, de Adele (2021, la UCI empieza a formar a su primera residente) y ‘Despechá’, de Rosalía, para 2022, año en el que se ha creado la Unidad Multiprofesional de Obstetricia.