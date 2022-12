El torrente de Ca n’Armat Atraviesa un campo de cultivo

El propietario de una antigua casa ubicada en una finca agrícola desde hace más de 200 años se llevó una sorpresa cuando, durante la tramitación de la correspondiente licencia para acometer obras de mejora de la vivienda, el Ayuntamiento le informó de que su propiedad se encontraba en zona de policía de dominio público hidráulico, según la cartografía provisional de la red hidrográfica que se ha incorporado a la nueva versión del Plan Hidrológico de Balears.

En concreto, en esta cartografía se traza un torrente a 10 metros de distancia de la casa a pesar de que, según el propietario, «no existe ni ha existido», al menos desde 1956 (las fotografías aéreas más antiguas de las que se disponen) ningún curso de agua que atraviese su propiedad, cuando llueve. Sólo hay campos agrícolas sobre una superficie plana con árboles frutales y tierras de cultivo separadas por paredes de piedra seca. Tampoco se puede identificar vegetación ni elementos físicos propios de un hábitat hídrico, ni puntual.

Esta situación obliga al afectado a tramitar paralelamente en la dirección general de Recursos Hídricos del Govern la autorización de las obras, pero con el agravante de que parte de su propiedad se considera dominio público y, por tanto, pertenece al Estado. «Hasta para purgar los naranjos debería pedir permiso, cuando se trata de un huerto de regadío de toda la vida», afirma el propietario que presentará un contencioso administrativo en los juzgados para tratar de que se reconozca que por su propiedad no pasa ningún curso de agua.

No es un caso único, según admite la directora general de Recursos Hídricos del Govern, Joana Maria Garau, que apunta que la cartografía que se utiliza ahora es «indiciaria», y así lo especifica además el Plan Hidrológico de Balears. «Recuerdo el caso de un particular que decía que, en la cartografía, su propiedad se veía afectado por el dominio público hidráulico cuando no era verdad. Lo miramos y, al ver que no era, se hizo un informe que decía que su casa no estaba afectada», señala.

«La situación anterior era peor»

Garau afirma entender «la preocupación» e «inseguridad jurídica» que puede causar esta situación. Pero, dicho esto, la directora general de Recursos Hídricos puntualiza que «la situación previa era mucho peor» porque «no había ni un marco donde ir a mirar», con planeamientos urbanísticos antiguos sin una cartografía de dominio público hidráulico. Por ello, se han ejecutado obras que realmente afectan a la zona de policía de un torrente, por ejemplo, sin que se tramitara en su día la correspondiente autorización de Recursos Hídricos. «Ahora nos hallamos con casos de este tipo», apunta.

Un propietario afectado prevé un contencioso en el juzgado para tratar de que se admita que no está afectado por el dominio público

A principios del año 2000 se hizo una cartografía con el modelo ráster: una división en cuadrículas, con la que se determinaba, según la pendiente y elevación del terreno, el camino que podía seguir una gota de agua sobre el terreno. Pero, según Garau, esta metodología no es fina porque se basa en «drenajes teóricos». Así, se optó por esta nueva cartografía «provisional» efectuada a partir de planos topográficos pero contrastada parte de la información con trabajo de campo. De hecho, en Ibiza es la isla donde «más trabajo de campo se ha hecho» y, por lo tanto, donde, en principio, más se debe ajustar a la realidad.

«Le decimos provisional [a la cartografía] porque sabemos que no es definitiva, pero debe servir tanto a la Administración como a los ciudadanos para intuir por dónde va un torrente», afirma Garau, al tiempo que señala que luego se examina cada caso y se piden informes. Y es «muy posible que en algunos casos se determine que no es dominio público hidráulico».

Mejora de la cartografía

La conselleria de Medio Ambiente prevé la mejora de esta cartografía. Para ello, se ha contratado la redacción del plan de gestión de riesgo de inundaciones y se trabaja también en la definición del dominio público a través de estudios de inundabilidad con mapas topográficos muy detallados. «La idea es continuar con este trabajo en los próximos años para tener mejor definida la red hidrográfica», dice.

El torrente de n’Armat, en Santa Gertrudis, atraviesa un campo de cultivo, como se ve en el centro de la imagen. Recursos Hídricos dice que en la cabecera hay un cauce bien definido que se recupera aguas abajo y, según la topografía, hay una línea de drenaje que marca por donde pasaría el agua en caso de fuertes lluvias. «La cabecera y el hecho de que llegue a una llanura de inundación justifica que se tenga en cuenta esta línea y que no se obstaculice con obras e infraestructuras».

El torrente de n’Armat, en Santa Gertrudis, atraviesa un campo de cultivo, como se ve en el centro de la imagen. Recursos Hídricos dice que en la cabecera hay un cauce bien definido que se recupera aguas abajo y, según la topografía, hay una línea de drenaje que marca por donde pasaría el agua en caso de fuertes lluvias. «La cabecera y el hecho de que llegue a una llanura de inundación justifica que se tenga en cuenta esta línea y que no se obstaculice con obras e infraestructuras».

El Consell critica «la inseguridad jurídica» que se está causando

El vicepresidente primero y responsable del departamento de Territorio del Consell de Ibiza, Mariano Juan, advierte de «la inseguridad jurídica» que produce el hecho de que la red hidrográfica de la isla «no esté bien grafiada». Juan asegura que se trata de «un problema urbanístico colateral de primer orden» y que, según su criterio, dificulta el trabajo a los técnicos tanto municipales como privados. «Es un problema muy grande no saber por dónde pasan los torrentes de verdad», resalta, al tiempo que insiste en la necesidad de que la competencia de Recursos Hídricos se traspase al Consell de forma paulatina. «Primero, la gestión de los torrentes. Hay dos grandes problemas: la falta de una planimetría como toca y su mantenimiento».