Más de la mitad de la población balear se declara creyente

En un estado aconfesional como el español, el peso de las creencias religiosas sigue predominando entre la población del archipiélago: más de la mitad de los baleares se autodeclaran creyentes, independientemente de la religión que profesen. Hay que tener en cuenta la llegada de inmigrantes procedentes de países donde el cristianismo no es el predominante. Y se observa un lento pero progresivo aumento de los no creyentes, especialmente significativo entre los jóvenes, que incluso no contestan al ser interpelados sobre este asunto, lo que demuestra su «absoluto desinterés».

Así lo pone de manifiesto el análisis de Quaderns Gadeso que hace un examen a la religiosidad de las islas, de acuerdo con una muestra de 400 entrevistas realizadas en noviembre pasado. Disminuyen los creyentes en todas las franjas de edad, incluso entre los mayores de 65 años, el grupo que más apego podría tener al pasado mayoritariamente católico y practicante durante la dictadura franquista. España es el tercer país con mayor abandono del cristianismo en Europa, según el centro de estudios Pew Research, con sede en Washington que realizó 54.000 consultas a europeos de 34 países entre 2015 y 2017, tendencia que se mantiene en 2022. En el caso de Balears sigue la caída continuada a lo largo de los años. Siete de cada diez isleños se consideran católicos y casi dos de cada diez son de confesión musulmana, como consecuencia de la inmigración de personas de países de religión islámica y de sus hijos nacidos en el archipiélago. Un 5,6% son protestantes y 1%, judíos. Por otro lado, también han aumentado las personas de confesión cristiana ortodoxa por la llegada de refugiados por la guerra en Ucrania. A pesar de que un 72% de los baleares se consideran católicos, en lo que pesa el componente sociocultural y la tradición, solo un 35% afirma que es practicante. Y de ese porcentaje los que van a misa una vez a la semana se limita al 33%. Sí al aborto y la eutanasia Otro de los aspectos en los se detiene la encuesta de Quaderns Gadeso es el posicionamiento de la población balear ante diversas situaciones sociales, que muestran la «notable desafección» respecto a las posturas oficiales de la iglesia y el reconocimiento a la legislación española. Así lo muestra que el 99% está a favor del divorcio, ocho de cada diez defienden vivir en pareja sin casarse, el 75% aprueba la ley del aborto y 69% la eutanasia. También el matrimonio homosexual es mayoritariamente aceptado, por el 64% de los encuestados. Sin embargo, la adopción por parte parejas del mismo sexo solo la apoyan el 48% de la población; los más contrarios a que los homosexuales puedan ejercer su derecho a la adopción son los baleares de mayor edad: solo el 38% de los de entre 45 y 65 años y apenas dos de cada diez mayores de 65 años, siguiendo así la postura oficial de la iglesia. El aspecto que más rechazo provoca entre la sociedad balear es el sistema actual de financiamiento de la Iglesia católica, en su contra se manifiestan nueve de cada diez habitantes de las islas. También son pocos los que aceptan el concordato con el Vaticano, el 14%; entre las franjas más jóvenes es entre las que hay mayor oposición. Desilusión con el papa Cuatro años después de que Jorge Mario Bergoglio tomara las riendas de la Iglesia católica como el papa Francisco, se advierte cierta desilusión entre los ciudadanos de Balears y un aumento de la indiferencia hacia sus actuaciones. El 54% tiene una opinión positiva sobre el pontífice. El papa Francisco sale mucho mejor parado que la curia vaticana o la Conferencia Episcopal Española, que han demostrado su inmovilismo en los últimos años, apostando incluso algunos de sus miembros por los postulados de la derecha más extrema. Por contra las ONG católicas, como Cáritas, reciben un amplio apoyo. La principal asignatura pendiente de papa Francisco es actuar de una vez por todas contra los casos de pederastia por parte de miembros de la Iglesia y redefinir el papel de la institución en la sociedad. Seis de cada diez le reclaman ampliar el rol de la mujer en esta confesión.