La comunidad de suscriptores de la web de Diario de Ibiza ya supera el hito de los 2.000, una cifra que demuestra la buena acogida que tuvo entre los lectores fieles el nuevo modelo ‘freemium’, que combina parte de los contenidos abiertos a todos los usuarios con otros exclusivos, reservados para los lectores más comprometidos. Hoy algunos de ellos explican por qué se suscribieron a diariodeibiza.es.

La web de Diario de Ibiza ha superado recientemente los 2.000 suscriptores y por eso algunos de ellos se convierten hoy en los protagonistas de este reportaje. Entre esos dos millares hay perfiles de todo tipo: residentes en Ibiza y Formentera, hombres y mujeres, extranjeros con segundas residencias, jóvenes y mayores… Didier Claude, Mana Llobet, Eric Lecourt, Francisco Mayans, Marta Maicas, Christian Westphal y Daniel Nieto son algunos de ellos. Los siete leen la edición digital de Diario de Ibiza prácticamente a diario, incluso desde la cama antes de levantarse cada mañana, como es el caso de Francisco Mayans.

Didier, Eric y Christian son extranjeros con segundas residencias en las Pitiusas y para los tres la suscripción a Es Diari es la única forma de mantener el vínculo informativo, y hasta afectivo, con la isla, sobre todo cuando están en sus países de origen.

Christian Westphal es un alemán de 55 años que vive en Hamburgo con su mujer española y sus tres hijos. Es propietario de una casa de campo, en el municipio de Santa Eulària: «La compré por mi amor a la isla, no para especular ni hacer dinero, porque la visito unas cinco veces al año», deja claro.

«Es un sueño hecho realidad que me llamen de Diario de Ibiza», exclama en cuanto empieza esta entrevista, porque para él este periódico es su conexión con la isla cuando está en Alemania: «Hace que se mantenga mi feeling con este lugar, del que estoy enamorado».

Christian lee diariodeibiza.es cada día, esté donde esté, porque su vinculación con la isla es enorme, de ahí que disfrute tanto de la información local. «Aunque no sea ibicenco tengo una casa aquí, así que todo lo que ocurre a nivel local me afecta. Por este motivo leo todas las noticias relacionadas con la política local y los cambios en las normativas municipales», explica. Destaca la sección del Dominical ‘Imaginario de Ibiza’, escrita por el periodista Xescu Prats, en la que escribe sobre distintos rincones de las Pitiusas.

«Para mí es imprescindible»

Mana Llobet, ibicenca de 65 años, también lee a diario la edición digital. «Para mí es imprescindible hacerlo, porque es la forma de tomarle el pulso a la sociedad en la que vivo, cómo evoluciona Ibiza y qué ocurre en el resto del mundo». Además de la actualidad local en general, Mana pone especial interés en las informaciones sobre las sesiones plenarias de los ayuntamientos locales, en los eventos que se programan en la isla y en la sección de Opinión.

Daniel Nieto vive en Madrid. Tiene 28 años y se suscribió a Diario de Ibiza hace unos seis meses, con una promoción de Semana Santa. Su vinculación con la isla es su novia, originaria de Sant Joan. Por eso ambos tienen tanto interés en seguir la actualidad local. Aunque reconoce que las informaciones que afectan al municipio de su pareja son de lectura obligatoria, no tiene preferencia por ninguna sección. «Abro la portada de la web, voy viendo las noticias y leo las que me llaman la atención o despiertan algún interés, independientemente de la temática», cuenta.

« La suscripción a Diario de Ibiza me parece barata teniendo en cuenta el trabajo que hay detrás», considera Didier Claude

Didier Claude, francés de 66 años, casado con una española y residente en Cantabria, posee un piso y una embarcación en Ibiza, donde pasa unos 100 días al año. Empezó a visitar la isla hace dos décadas, y desde entonces leía Es Diari (por aquel entonces su edición impresa), pero cuando regresaba a Santander, donde dirige la asociación Cantabria Sostenible, se cortaba la conexión informativa con la isla. Cuando diariodeibiza.es echó a andar en 1998 lo agradeció, y cuando algunas de las informaciones comenzaron a ser de pago no dudó ni un momento en suscribirse. «Soy un gran defensor de las ediciones digitales porque son más respetuosas con el medio ambiente que las impresas», cuenta Didier. Su hábito de lectura es casi férreo: «Leo la web de Diario de Ibiza todos los días. Entre semana le dedico unos 10 minutos diarios, aunque el fin de semana algo más, con la lectura del Dominical. De este suplemento me gustan muchos los reportajes de Julio Herranz ‘Cuando Ibiza era otra fiesta’». También está suscrito a Le Monde y a El País. Estos días ha seguido con especial interés la noticia del reflotamiento del yate de lujo ‘Aria SF’ que se hundió en Ibiza, frente a la costa de es Cap Martinet, en agosto tras sufrir un incendio en Cala Saona (Formentera).

Francisco Mayans es un suscriptor de Formentera. Tiene 69 años y explica: «Ni me acuerdo desde cuándo estoy suscrito a Diario de Ibiza, desde que surgió la posibilidad de hacerlo…». Abrir la web de Es Diari es lo primero que hace en cuanto abre los ojos por la mañana, para realizar un completo repaso informativo de la actualidad. Las noticias de Formentera las lee todas, a continuación las de Ibiza que le parecen más interesantes, y también las nacionales e internacionales. Para él, los titulares son «fundamentales». Dependiendo de ellos pincha o no sobre una noticia, es su cribado particular.

También lee otros periódicos en su versión digital, aunque solamente está suscrito a Es Diari. «Cuando hay alguna noticia de pago que me interesa muchísimo de otro medio me suscribo de forma puntual, con acceso de un día o para esa información, pero no es algo habitual».

Un francés incondicional de Formentera

Eric Lecourt es francés, tiene 67 años y vive en Honfleur, un pueblo que está a 200 kilómetros de París. Hace una década que tiene casa en Formentera y estar suscrito a Diario de Ibiza es la forma de conocer todo lo que ocurre en las Pitiusas cuando su mujer y él están en Francia.

«Leer la edición digital de Diario de Ibiza se ha convertido en un ritual. Cada día, después de desayunar, mi mujer y yo lo hacemos. Primero leemos las noticias de Formentera y luego las de Ibiza. Me resulta muy llamativo que Es Diari tenga más noticias de Formentera que el diario de Honfleur información local», explica.

El matrimonio Lecourt viaja a su casa de Formentera varias veces al año, pero nunca en julio ni en agosto. «La isla ha cambiado mucho desde que la visitamos por primera vez, en 2001. En temporada alta es una locura, por eso elegimos otras fechas», explica Eric.

Los Lecourt tuvieron un segundo flechazo con Formentera en marzo de 2020. La pandemia y el consiguiente cierre de fronteras les pillaron en la isla, donde estuvieron tres meses antes de poder regresar a Francia: «Fueron unos meses increíbles, con la isla casi como cuando la conocimos hace más de 20 años».

Marta Maicas es otra de los más de 2.000 suscriptores de Diario de Ibiza. Esta valenciana residente en Ibiza es maestra en Sant Llorenç y ha sido diputada en el Parlament balear por Podemos. Lee la edición digital a diario, después de comer y antes de echarse una pequeña siesta. Explica que le interesan las noticias locales de todo tipo, no solo las políticas, y que especialmente lee la sección de Opinión, y destaca los artículos del periodista Xescu Prats por sus «interesantes reflexiones de la isla».

Al margen del entorno digital, Marta disfruta muchos de los eventos que se realizan en el Club Diario de Ibiza «porque versan sobre temas muy distintos abordados desde diversas perspectivas».

Cuando en febrero de 2021 la edición digital de Diario de Ibiza pasó de ser gratuita por completo a ser de pago una parte de los contenidos (otras informaciones se mantienen gratis), algunos lectores no comprendieron este cambio. Casi dos años después, pocos son los que no entienden que el periodismo independiente y de calidad tiene un precio, ya sea en su versión impresa o digital.

Los suscriptores que han colaborado en este reportaje tienen claro que pagar por un servicio es lo lógico. De hecho, el pago por contenidos ya está firmemente asentado en las plataformas audiovisuales o de música.

A este respecto, Marta Maicas opina que los lectores «hemos estado malcriados. Hace años, cuando sólo existía la prensa escrita, podías comprar el periódico o ir a leerlo al bar. Luego llegó internet y fue una maravilla acceder a la información desde casa y gratis. Con el paso a la información de pago, muchos lectores podían pensar que estaban en su derecho de seguir informándose en la web de forma gratuita, pero están equivocados, no se puede sustentar el trabajo de los periodistas sólo con la publicidad y por eso hay que pagar, para esos profesionales puedan realizar su labor de la forma más independiente posible».

Didier Claude considera «lógico que se tenga que pagar por la información si queremos leer noticias de calidad, porque hay que tener en cuenta que una empresa necesita rentabilidad. De hecho, la suscripción a Diario de Ibiza me parece barata teniendo en cuenta el trabajo que hay detrás». Por su parte, Christian Westphal cree que la suscripción a Diario de Ibiza tiene «un precio muy competitivo».

A Marta, Didier, Christian, Claude, Francisco, Mana y Daniel… Gracias por su confianza. Gracias también a los otros más de 2.000 suscriptores, porque sin ellos nuestro trabajo sería prácticamente imposible de realizar.

una gran comunidad digital. El perfil de los suscriptores de la web de Diario de Ibiza es muy variado, pero tienen en común su apuesta por el periodismo de calidad. 1 Daniel Nieto vive en Madrid y sigue la actualidad de las Pitiusas mediante la web de Es Diari. 2 Didier Claude, francés residente en Cantabria y con segunda residencia en Ibiza. 3 Christian Westphal vive entre Hamburgo y Santa Eulària. 4 Marta Maicas, maestra en el colegio de Sant Llorenç. F