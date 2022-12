La nueva ‘deixalleria’ dará servicio a 9.400 personas del norte de Ibiza

La zona norte de Ibiza podrá contar después del próximo verano con una deixalleria para dar servicio a unos 9.400 habitantes y paliar la falta de infraestructuras para depositar los residuos domésticos especiales o de gran tamaño. Las futuras instalaciones ocuparán 1.193 metros cuadrados y se ubicarán en el Pla de ca na Manca, junto al trull (almazara) de Sant Joan y el aparcamiento del autobús lanzadera a Benirràs, en un terreno municipal, según se detalla en la memoria del proyecto.

El Ayuntamiento de Sant Joan cierra este lunes el plazo de presentación de ofertas para adjudicar estas obras, que han salido a concurso por un presupuesto máximo de 625.899 euros. De esta manera, se prevé que en las próximas semanas queden adjudicados definitivamente los trabajos, que tienen un plazo de ejecución de nueve meses.

«Se considera totalmente necesario implantar una deixalleria en el municipio», se destaca en la justificación del proyecto. Debido a la distancia que deben recorrer los vecinos de Sant Joan para usar estos puntos de recogida especializados, «son frecuentes las prácticas incívicas de vertidos ilegales de residuos de diversa tipología y difícil erradicación», lamenta el Consistorio.

Entre estas basuras arrojadas sin control, se encuentran escombros, restos de poda, voluminosos, electrodomésticos y otros materiales que, en principio, no pueden depositarse en los contenedores de residuos sólidos urbanos.

Aunque el término municipal de Sant Joan cuenta con una población de 6.400 habitantes, la infraestructura se ha dimensionado para dar servicio a un total de 9.400. Debido a la dispersión de las viviendas en el campo de Ibiza, se prevé que puedan usar también la futura deixalleria las casas más próximas a esta zona pertenecientes a parroquias de otros municipios, como Santa Gertrudis, Sant Carles, Sant Mateu y Santa Agnès.

Red insular

En estos momentos, la isla de Ibiza cuenta con las deixalleries de Cala de Bou y Can Guerxo, en el municipio de Sant Josep; ses Païsses y Cor de Jesús (polígono industrial de Montecristo), en Sant Antoni, así como Ca na Palava y Can Sançó, en Santa Eulària. El municipio de Ibiza no tiene ninguna de estas infraestructuras dentro de su término, pero sus vecinos disponen en sus cercanías de la del Cor de Jesús y la de Can Guerxo.

En cambio, los habitantes de la zona norte de la isla no cuentan con ninguna de estas instalaciones especializadas, destinadas a particulares, donde se almacenan, seleccionan y separan los residuos peligrosos o de gran volumen para su posterior tratamiento y reciclaje.

Deixalleries móviles

Hasta el momento, los vecinos de Sant Joan pueden recurrir a las denominadas deixalleries móviles, que prestan servicio de manera ambulante en Sant Miquel y en el propio núcleo de Sant Joan. Sin embargo, estos puntos solo se destinan a pequeños volúmenes y no permiten los restos de poda, los residuos peligrosos o los escombros de obra.