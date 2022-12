El Consell de Ibiza lamenta la negativa del Govern a subir la financiación de los autobuses

El vicepresidente segundo y responsable del departamento de Movilidad, Javier Torres, criticó ayer en el pleno la negativa del Govern balear a recalcular, y aumentar con ello, la financiación del transporte público de la isla. Torres recordó que en 2023 el presupuesto del transporte público, que será de nueve millones de euros, «se multiplica por dos» para «preparar las nuevas concesiones y avanzar la gratuidad del servicio» que pagará el Estado.

Sin embargo, Torres recalcó que desde que se aprobó la nueva ley de financiación de los consells, el coste del transporte público «se ha multiplicado por cuatro», lo cual, dijo el conseller de Cs, «evidencia que es necesario repensar la fórmula de reparto económico de esta competencia».

Acto seguido, Torres recordó que hace unos días el Parlament balear rechazó una propuesta de Més per Menorca en este sentido. «Otra vez el Govern va en contra de los intereses de las islas y de la sostenibilidad financiera de los consells. Hay que ser reivindicativos», recalcó el conseller de Cs.

Por su parte, el portavoz del PSOE, Vicent Torres, calificó de «gran fracaso» la gestión de transporte público del Consell porque, con el presupuesto de 2023, se confirma que las nuevas concesiones «no serán una realidad en esta legislatura». «Es vergonzoso lo que ha ocurrido», agregó, en referencia a la decisión del PP y Cs de echar atrás la tramitación del plan director de transporte y el proyecto de líneas del pasado mandato cuando estaban «casi aprobados». «Fue un gravísimo error», dijo Torres, quien afirmó que además de ser el presupuesto más alto de la historia, el de 2023 también es el «más elevado de desvergüenza».

El conseller de Hacienda, Salvador Losa, recordó a Torres que la propuesta del PSOE de líneas de autobuses del pasado mandato estaba «abocada al fracaso» porque no preveía ninguna parada en Vila, salvo en la estación del Cetis e integraba el transporte regular con el escolar, que, además, es competencia del Govern balear.

El vicepresidente segundo, Javier Torres, calificó de «cansino» el discurso socialista y recordó que en 2018, un año antes de que entrase a gobernar el PSOE en el Consell con Guanyem, finalizaron las prórrogas de las concesiones de bus. «En tres años hemos hecho lo que ustedes no fueron capaces», resaltó.

Reequilibrio de las concesiones

El pleno aprobó con la abstención de la oposición el pago del reequilibrio económico de las concesiones de Herederos de Francisco Vilás (386.600 euros), Voramar El Gaucho (1,6 millones) y Autobuses San Antonio (414.000 euros) por la parálisis en la actividad ocasionada por el covid.

Por otra parte, el portavoz del PSOE también echó en falta «un escudo social» en las cuentas de 2023 y tachó de «falso» que el Consell no tenga músculo financiero para ejecutar nuevos proyectos de carreteras. «Lo que no tienen son ganas. Si falta dinero, ¿por que lo piden [al Govern] para el Palacio de Congresos y no para la reforma de la vía que une Sant Josep con Sant Antoni?», cuestionó Torres.

Losa respondió que el presupuesto de 2023 destina 40 millones, «una tercera parte del total», a «un escudo social», aunque no lleve esta etiqueta como tal. «Nosotros respondemos con hechos, no con propaganda como ustedes».

Asimismo, Pedro Bueno tomó posesión ayer de manera definitiva del cargo de secretario del Consell.