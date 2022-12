Marcos Serra: «En el receso, Simón Planells me dijo primero que se abstendrían. Antonio Lorenzo le hizo cambiar luego de opinión»

El anuncio del PSOE-Reinicia de que no apoyarán los presupuestos de Sant Antoni ha «sorprendido» al alcalde, Marcos Serra, tanto por el fondo como por la forma: «Las declaraciones de Antonio Lorenzo [que en la rueda de prensa ejerció de portavoz en ausencia de Simón Planells] hablan por sí solas. Es difícil consensuar unos presupuestos, llegar a acuerdos, si una de las dos partes directamente se cierra en banda y no quiere sentarse a negociar».

También le ha dejado perplejo, por ser contradictorio, que al mismo tiempo que Lorenzo hacía ese anuncio, también dijera en la misma rueda de prensa que siguen dispuestos a dialogar sobre presupuestos: «Ni ellos saben por dónde tirar. Lo lógico -argumenta Serra-, si miraran por Sant Antoni, sería que se sentaran conmigo y llegáramos a aprobar unos presupuestos. Pero se les ha visto el plumero. No quieren negociar, pero quieren quedar a la vez como que tienen talante negociador, por lo que sueltan esa frase sin sentido».

El alcalde considera que lo que realmente desea la oposición es ponérselo difícil hasta los comicios municipales de mayo de 2023: «Quieren bloquearme seis meses de gobierno para sacar rédito político en las elecciones. Pero con su apoyo o no seguiré trabajando. Llevaré modificaciones puntuales al pleno para lo más importante, como inversiones, ayudas sociales, lo que haga falta para no dejar, por culpa de la oposición, de atender a los vecinos de Sant Antoni. Con ellos o sin ellos seguiremos trabajando esos seis meses, que la gente no se preocupe». La intervención de Antonio Lorenzo ha dejado patente, a su juicio, «el talante político que tiene PSOE-Reinicia al bloquear al equipo de gobierno. Ya lo hizo Joan Torres (El Pi) y ahora ellos siguen su estela».

Serra afirma que intentó negociar con ambos grupos durante aquel receso de 15 minutos del pleno de presupuestos que hicieron para intentar salvar la situación provocada por el voto en contra de Joan Torres, primer teniente de alcalde: «Les pedí que se abstuvieran e hicieran alegaciones. Inicialmente, Simón Planells [portavoz del PSOE] me dijo que se abstendrían y presentarían alegaciones. Y que dependiendo de si las respaldábamos o no en la aprobación definitiva, votarían en consecuencia. A mí me lo dijo Simón y no me lo va a negar. Él tiene un talante que no tiene Antonio Lorenzo [candidato el PSOE a la alcaldía]. Planells es una persona sensata, algo que dista mucho de lo que es Lorenzo, que se aferra al radicalismo y a mirar más por el partido».

Tras hablar Lorenzo con Planells

Tras aquel receso, Marcos Serra entró de nuevo al salón de plenos «pensando que se abstendría PSOE-Reinicia». Al sentarse, un concejal [del PP] le avisó de que Lorenzo estaba en esos momentos hablando con Simón Planells: «Entonces me llamó Planells, me pidió que saliera un instante. Fue cuando me dijo que finalmente votarían en contra».

Según afirma, mientras Simón Planells aceptó inicialmente negociar, «Fernando Gómez [portavoz de Unidas-Podemos] se cerró en banda directamente». «El PP -confirma Gómez- nos ofreció incluir medidas, pero nada concreto. Nos lo dijo deprisa y corriendo. Esas no son las formas, los presupuestos son algo muy serio que se debe estudiar con detenimiento».

El alcalde se teme que Antonio Lorenzo convocó la rueda de prensa celebrada ayer porque Simón Planells estaba de viaje. La convocatoria fue recibida con carácter «urgente» en esta redacción a las 9.25 horas de ayer. Se celebró a las 12 horas: «Parece que Lorenzo ya ha cogido las riendas del partido. En los próximos seis meses notaremos el poco talante negociador y de llegar a acuerdos que tiene».

Serra niega que, como afirma Lorenzo, en el periodo de alegaciones no se puedan hacer cambios sustanciales: «Si se hubieran aprobado inicialmente los presupuestos, también podrían haber modificado contenido a través de esas alegaciones. No es cierto que no se pueda».

La documentación

Respecto a la documentación pedida por Fernando Gómez sobre contratos de servicios audiovisuales antes de sentarse a negociar, el alcalde asegura que ya la recibió el 30 de agosto y que de nuevo se la ha remitido en un correo electrónico en el que se adjuntan «cuatro actas de los plenos en las que ya se le contestó», según Serra. En ese correo ha sido añadida, además, «una captura de pantalla del email enviado que incluía la lista de facturas que pedía, así como todas las facturas, otra vez, que solicitaba».

Pero según subrayó ayer Gómez a este diario, esa documentación no basta: «Solo se nos ha dado acceso a una serie de documentos que no respondían a lo que hemos pedido. Esas facturas ya se vieron en pleno. Lo que queremos ver es la prueba de que desde el Consistorio se pidieron presupuestos a más empresas, no solo a una, y las respuestas que dieron para ver por qué se eligió a una y no a otras. Eso suele ir acompañado de un informe técnico, que no lo han aportado».