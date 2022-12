La conselleria balear de Asuntos Sociales, que dirige Fina Santiago, ha insistido este miércoles que el Consell de Ibiza no contestó a la solicitud de información por parte del Defensor del Pueblo sobre posibles casos de abusos sexuales a menores tutelados por la Administración. A través de una nota, la conselleria aclara que en el debate del pleno del Parlament balear del lunes la consellera no dijo que en Ibiza hubiera casos de explotación sexual infantil, sino que criticó, en respuesta a una pregunta del PP sobre «falta de transparencia del Govern», que el Consell de Ibiza, gobernado por su mismo partido, no había contestado a la petición de información, tras iniciar una actuación de oficio, del Defensor del Pueblo del pasado 25 de mayo.

