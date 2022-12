Martín anuncia que no entregará el acta a Cs aunque le expedienten

El que fuera segundo teniente de alcalde de Sant Antoni y concejal por Ciudadanos, José Ramón Martín, asegura que mantendrá el acta como concejal a pesar de la apertura de un expediente por parte de su partido tras su salida oficial del gobierno municipal de Sant Antoni el pasado viernes.

«Creo que no he hecho nada malo. Esto ya se había consensuado hace dos año y yo no rompo ningún pacto; el pacto va a seguir igual desde la oposición», indicó el concejal .

Aseguró que una vez concluya el expediente, «aceptará» lo que le diga el partido, pero después hará «lo que crea conveniente».

Argumentó que su decisión había sido consecuencia de la forma de actuar del exprimer teniente de alcalde de Sant Antoni, Joan Torres, destituido la semana pasada al no apoyar los presupuestos municipales. Según Martín, su departamento se había convertido en «prisionero» del de Torres, al depender de su aprobación la puesta en marcha de varios proyectos de infraestructuras deportivas.

Por parte, desde Ciudadanos indicaron que la Secretaría de Acción Institucional se encarga del expediente. Una vez notificado el proceso a Martín, tiene un plazo para presentar alegaciones, tras lo que se evaluará toda la información y se resolverá el expediente. Si se acaba produciendo una expulsión, se le exigirá el acta y el cumplimiento del pacto antitransfuguismo.