Día de la Discapacidad en Ibiza: «Falta dinero y voluntad para hacer un mundo accesible»

«El mundo debe ser accesible para todo el mundo. Y hace falta dinero y voluntad para conseguirlo», afirma Susana Ribas, portavoz de la asociación Ibiza In, poco antes de que comience la jornada que la entidad ha organizado en el auditorio de Caló de s’Oli con motivo del Día Internacional de las Personas con Discapacidad. Una palabra, esta última, a la que han tachado las tres primeras letras en el cartel. «Las personas con diversidad funcional tienen los mismos derechos que cualquier otra persona. Esto, que parece tan obvio, no se cumple», continúa Ribas mientras los voluntarios de la entidad acaban de prepararlo todo para la sesión de cuentacuentos y los talleres infantiles con los que comenzará la jornada.

Cuentacuentos inclusivos. Historias en las que los protagonistas tienen diversidad funcional. Una colección que la asociación ofrece a los colegios y en la que aparecen personajes con autismo, parálisis cerebral, ceguera... «Son 125 y están todos rondando por ahí», explica Susana Ribas, que destaca la importancia de estos relatos: «La primera vez que leímos uno en casa, mi hija Abril, al ver que la protagonista iba en silla de ruedas, gritó ‘¡Como yo!’». La portavoz de la asociación hace hincapié en que cuando habla de un mundo accesible para todo el mundo no se refiere únicamente a para las personas con problemas de movilidad, sino también a aquellas que conviven con cualquier otra diversidad funcional que les hace más difícil el día a día: visual, auditiva, cognitiva...

«Si lo más visible, los problemas que tiene una persona en silla de ruedas para moverse, no está solucionado aún imagina cómo está para las personas con otras diversidades funcionales», continúa Ribas, que reclama, por ejemplo, la instalación de pictogramas para facilitar la vida a las personas con déficit cognitivo. «Hay que hacer que el mundo sea más acogedor para todos», afirma Ribas antes de insistir en la falta de recursos para atención a la diversidad en los centros educativos para conseguir que éstos sean realmente inclusivos.

Educación inclusiva

«Sin medio suficientes esto no es posible», afirma. «No se le puede decir a un profesor que tiene en el aula a tres niños con necesidades especiales que únicamente tiene un auxiliar técnico educativo (ATE) una hora al día», reivindica la portavoz de Ibiza In, recordando las denuncias que estos primeros meses del curso han hecho varias familias por la «desatención» de sus hijos con diversidad funcional. «Estamos en contra de segregar a estos escolares, siempre hay que incluirlos», reivindica Ribas, que continúa: «Los recursos tienen que ir a donde están los escolares, no al revés».

De hecho, ‘Quererla es crearla’, el documental que se proyectó casi al final de la jornada, se centra precisamente en esto, en la educación inclusiva. Antes de la proyección, además de los cuentacuentos, los asistentes pudieron ver las obras de la exposición de arte, cuadros en los que los niños de la asociación han tenido mucho que ver. Algunos, incluso, se sorprendieron al verse en fotografías junto a las piezas de la muestra. En los talleres, además, los voluntarios de la agrupación animaban a los asistentes a experimentar, vendándose los ojos o atándose las manos, qué sienten las personas con diversidad funcional, que fueron el centro del manifiesto que integrantes de la asociación leyeron como colofón a la jornada: «Tenemos derecho a tener una vida independiente y a participar en el desarrollo de la sociedad en las mismas condiciones que el resto de la población». «Todos debemos trabajar en el concepto de capacidad de todas las personas y no fijarnos en las carencias», concluyen.