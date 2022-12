Toni Costa: «Lo que ha hecho Joan Torres (El Pi) es surrealista»

Para el diputado popular Toni Costa, «paralizar» los presupuestos de Sant Antoni «no es una buena noticia» pues tiene «unas implicaciones indeseables». Nacido precisamente en esa localidad, a Costa no le hace «ninguna gracia» que se lleguen a prorrogar, si bien recordó que no deja de ser un mal menor: «Si no hay otro remedio, no es la perdición», pues es posible seguir «operando». «Lo inconcebible —dijo— es que alguien presente los presupuestos un día y al siguiente diga que está en contra. Es surrealista». Califica la «actuación» de Joan Torres, hasta esta semana teniente de alcalde de Sant Antoni, de «inaceptable. No se puede aguantar algo así».

Marcos Serra destituye a Joan Torres y se rompe el tripartito en Sant Antoni No será la primera vez que se prorrogan los presupuestos de ese municipio. Ya ocurrió hace dos décadas, cuando los dos ediles de Democracia Pitiusa (José Torres y Vicent Marí Prats) se pusieron farrucos y dieron la espalda al alcalde, Toni Marí, ‘Botja’, del PP. Y no se hundió el mundo. Es más, en las siguientes elecciones José Sala (PP) barrió: logró mayoría absoluta y convirtió en irrelevante al único edil que obtuvo DP, que a la postre desapareció.