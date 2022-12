Ibiza y Formentera registran la mitad de parados que en el anterior récord histórico

El elevado número de fijos discontinuos que acumulan las Pitiusas desde la entrada en vigor de la reforma laboral está reduciendo las listas del paro a la mínima expresión. En noviembre, los últimos datos de los que se dispone, sólo había apuntados en el SOIB 3.619 pitiusos, 3.469 de Ibiza y 150 de Formentera. Nunca hubo tan pocos en ese mes. De hecho, el anterior récord, que data del año 2006, era de 6.595 desempleados, casi 3.000 más que ahora. Es decir, hay un 45% menos de parados ahora que hace 16 años.

Diversos organismos y entidades dudan de que estos datos, cuya bondad se repite en España, ofrezcan una foto real del paro. Fedea (Fundación de Estudios de Economía Aplicada) atribuye esa distorsión al auge de los fijos discontinuos (que son mayoría en las Pitiusas), pues no computan en el paro. Acabada la temporada, las personas que tienen ese tipo de contrato no trabajan, pero no aparecen en las listas del SOIB. Tampoco en las de afiliaciones, pues no cotizan. Fedea considera que así no se conoce cuál es el paro efectivo, que a su juicio debería ser la suma de las personas sin empleo más los fijos discontinuos sin actividad y los que estén sujetos a un ERTE (expediente de regulación temporal de empleo). Lo que vienen a decir todos (una idea a la que se ha sumado el PP) es que las cifras del paro están maquilladas: no reflejan la realidad laboral, arguyen.

‘Borrados’ del paro

Si comparamos el actual paro (3.619 personas) con el que hubo en noviembre de 2019 (antes de que empezara la crisis sanitaria y la situación económica era boyante: 8.587 desempleados), resulta que han sido ‘borrados’ del mapa laboral unos 5.000 parados. También resulta interesante observar la evolución del paro mes a mes. De julio a noviembre de 2019, es decir, de plena temporada al invierno laboral pitiuso, el desempleo se incrementó en Ibiza en unas 5.000 personas (casi justo los ‘borrados’), mientras que entre julio y noviembre de 2022 sólo se han computado 447 más.

Sí hay un dato que, al no reflejar los fijos discontinuos, no resulta tan positivo: el de las afiliaciones. En octubre (aún no están listos los datos de noviembre) hubo 60.551 cotizantes a la Seguridad Social en Ibiza, casi un millar menos que en 2021, si bien son unos 8.000 más que en 2019. En Formentera se registraron 3.549 afiliados, 400 menos que hace un año, y cerca de 400 más que hace tres años.

Los datos suministrados ayer hablan de 3.942 contrataciones en noviembre en las Pitiusas, unas 260 menos que hace un año. De ellas, 3.199 fueron para empleos fijos, de los que 1.713 fueron indefinidos a tiempo completo (casi el triple que en 2021) y 1.233, fijos discontinuos (casi cuatro veces más que hace un año), mientras que las temporales se han reducido a 679 (unas cuatro veces menos) y van camino de esfumarse.

Se ha reducido el paro de larga duración al nivel de 2019: 858 personas llevan más de un año sin hallar empleo, sólo 34 más que hace tres años (en plena pandemia llegaron a ser 2.689).

De esos 858, hay 230 que acumulan de 12 a 18 meses sin trabajar; 106 suman de año y medio a dos años sin una nómina, y la mayoría, 551, llevan más de dos años sin un contrato.

El director general de Modelo Económico y Empleo, Llorenç Pou, califica de «positivos» los datos de afiliación y paro «porque confirman el elevado ritmo de crecimiento de Balears, al mantener un diferencial positivo respecto al resto de España y Europa». Además destaca que, «pese a la incertidumbre y situaciones adversas en el contexto internacional, no se está frenando el crecimiento económico y el buen funcionamiento del mercado laboral en las islas».

Ralentización

La presidenta de la Confederación de Asociaciones Empresariales de Balears (CAEB), Carmen Planas, señala que «este mes de noviembre constata el final de la temporada turística, alargada este año tras un mes de octubre muy bueno. Los signos de ralentización que empezaron a notarse en septiembre siguen confirmándose de cara al invierno».

Planas considera que esa caída de la contratación se debe a «la preocupación que hay en el ámbito empresarial, que afronta un invierno incierto» con una inflación situada aún «en el 6,8% y que acabará el año muy alta, por encima de lo previsto».

La presidenta de la patronal recuerda que la Comisión Europea ha rebajado hasta el 1% la previsión de crecimiento para España en 2023, prácticamente la mitad de la del Gobierno (2,1%) y que las islas «aún no han recuperado los niveles de actividad económica prepandémicos».

Por su parte, la secretaria de Acción Sindical de UGT, Ana Landero, exige subir salarios para frenar el «deterioro» económico que sufren las familias debido a la inflación, después de calificar de «buenos» los datos de paro. El «problema» que ahora tienen los hogares de Balears son las «dificultades» para llegar a final de mes por los altos precios y los gastos en vivienda, dijo Landero.