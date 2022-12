El PI baraja presentar a la exsocialista Marta Díaz como candidata en Ibiza

Miembros del Pi-Proposta per les Illes se reunieron ayer con la exsocialista Marta Díaz para tantear su posible inclusión en las listas del partido insularista en Ibiza para las próximas elecciones locales y autonómicas. Díaz comió con el presidente del Pi, Tolo Gili, y otras personas del partido en un restaurante de Vila, tras la rueda de prensa celebrada ayer en la isla para presentar las enmiendas a los presupuestos del Govern de su formación. En esa conversación hablaron la situación política de la isla, según explicó Gili a este diario.

«Todavía es pronto para hablar de una candidatura, pero el PI siempre está en busca de talento que sume en nuestro proyecto para crecer en Ibiza», indicó el presidente balear de la formación.

Marta Díaz está siendo investigada por la Fiscalía Anticorrupción, que apreció indicios de delito en los gastos sin justificar con la tarjeta del Consell de Ibiza durante su etapa como vicepresidenta del gobierno de PSOE y Podemos.

Apoyo a Torres

Durante su visita a Ibiza, Gili aprovechó para expresar su firme apoyo al concejal de Sant Antoni, Joan Torres, destituido el miércoles como primer teniente de alcalde tras votar en contra de los presupuestos municipales en el pleno. «Hemos escuchado los argumentos del PI de Sant Antoni para plantear este voto negativo a los presupuestos y creemos que eran unas peticiones justas y buenas para el municipio. Además, no entendemos cómo el PP ha tomado esta decisión sin siquiera sentarse a hablar con el PI. El pacto de gobierno se hizo entre partidos y no recuerdo ninguna crisis de gobierno en la que no se haya tenido al menos un reunión para limar asperezas», afirmó.

Estas declaraciones de Tolo Gili se hicieron después de que su partido presentara en la isla las enmiendas a los presupuestos del Govern balear con proyectos para Ibiza por valor de 19 millones de euros.