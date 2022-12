La nueva concesión de bus de Ibiza, ahora «a mediados de 2023»

No será este otoño cuando, como se anunció varias veces con anterioridad, se adjudique la nueva contrata de transporte público. El conseller ibicenco de Transportes, Javier Torres, pospone ese hito (El Escorial de los concursos de esta institución) unos cuantos meses en el calendario de 2023, según las previsiones que realizó ayer durante la presentación de los presupuestos para el próximo ejercicio, que destinan casi 9,5 millones de euros a ese propósito, un 96,9% más que en el actual ejercicio.

La contrata se retrasa (el Consell lleva tres años con ella tras descartar la que redactó el anterior equipo de gobierno, del PSOE y Podemos) porque no es sencilla. Según Torres, «se están ultimando los pliegos» del concurso. En realidad se ultiman desde hace meses, pero no acaban de tener el visto bueno de todos los técnicos. Pero una vez estén listos, se remitirán a la Oficina Nacional de Evaluación (ONE), adscrita al Ministerio de Hacienda, órgano colegiado que tiene como finalidad específica analizar la sostenibilidad financiera de los contratos de concesiones de obras y contratos de concesión de servicios. Lo hace a través de la emisión de informes preceptivos.

El conseller está convencido de que la ONE «contestará» en un mes, un cálculo muy optimista para el siempre imprevisible y lento (hasta la extenuación) mundo de la administración pública. Luego se llevará a pleno, para, una vez aprobado, ser licitado. En cuanto se sepa qué empresa se hará cargo de la contrata, deberá justificar que cumple los requisitos. A pesar del fenomenal embrollo que todo esto supone y de que hay por medio unas elecciones municipales y autonómicas, el conseller de Transportes ibicenco está convencido de que, si se cumplen los plazos (o se aceleran algunos), «a mitad de 2023» ya estará en marcha la nueva concesión.

El Consell cree que 2023 será «definitivamente el año del transporte público», al realizar la inversión «más grande» de su historia en este ámbito.