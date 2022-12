Arqueología en Ibiza: encuentran cenizas en el monumento funerario romano de Isidor Macabich

Como era de esperar a tenor de las tradiciones funerarias de la antigua Roma, los arqueólogos han descubierto cenizas en el mausoleo de alrededor de dos mil años que ha salido a la luz durante las obras de reforma de la avenida de Isidor Macabich, a la altura del parque de la Paz. Los expertos apuntan que es muy probable que estos restos pertenezcan al prohombre romano en memoria del cual se erigió este monumento funeriario.

Los arqueólogos explican que en esa época los romanos no enterraban a sus muertos, los quemaban. Pero no incineraban porque no tenían la técnica para la combustión completa de la materia orgánica hasta su conversión en cenizas. Es por ello que cabe la posibilidad de que entre los restos hallados ahora, mezclados además con arcilla, pueda haber algún resto de material óseo que permita un examen forense.

Como ya publicó Diario de Ibiza, los restos de cerámica y de otros objetos hallados han permitido la datación de este mausoleo en el siglo I d.C., cuando el Imperio Romano completó el dominio de Europa meridional y occidental, el Norte de África y el Levante mediterráneo.

Desde el equipo de gobierno municipal valoran este descubrimiento. Quieren conservarlo. Para ello, la idea es extraer esta enorme base de piedra para trasladarla a un lugar más visible. Y lo ideal, apuntan desde el Ayuntamiento, es que se museice «en el mismo parque de la Paz, para que se encuentre en el entorno inmediato de su hallazgo».

Permiso al Consell para trasladar el monumento

Para hacer realidad este proyecto, para el que aún no hay fecha, el Consistorio ha enviado una solicitud al Consell para poder desplazar este monumento funerario.

El análisis de las cenizas se une al ingente trabajo de investigación que están llevando a cabo los arqueólogos tanto en el Museo Arqueológico de Ibiza como en otros museos de España y el extranjero.

Los expertos recuerdan que los mausoleos se construían lejos de las casas, en los lindes de caminos o vías principales. Y el de Isidor Macabich está precisamente al borde del camino de Cas Pous, documentado en el siglo XVIII y que unía el centro de Vila, a la altura de la iglesia de Santa Cruz, con la zona de Can Misses, entre los Multicines y la sede de Diario de Ibiza.

Cerca del parque de la Paz, en las obras de construcción del colegio de Sa Bodega, se encontraron en 2011 los restos del hipocausto (sistema que se utilizaba durante la época romana para calentar las termas y las viviendas) de una villa romana. ¿La del ocupante del mausoleo? Todo es posible.