La crisis de inflación está afectando a toda la población pero donde más estragos está produciendo es a los más vulnerables. Según el informe Foessa una de cada tres familias se quedan sin cubrir las necesidades básicas, y además, están reduciendo de forma "drástica" los gastos en alimentación. Según Thomás Ubrich, el técnico del estudio de la Fundación Foessa, "este invierno será duro en Baleares, los gastos van a aumentar y los ciudadanos desembolsarán de media 80 euros por cada 100 en vivienda, alimentación y suministros".

Esto se ha explicado esta mañana en una presentación de los últimos resultados del estudio Foessa de Cáritas española 'El coste de la vida y estrategias familiares para abordarlo' para los trabajadores sociales de Cáritas de Mallorca, en el colegio Sant Francesc de Palma. En este foro se ha hablado que Baleares es la Comunidad Autónoma donde la diferencia entre ricos y pobres es más grande.

Ubrich ha puntualizado a los medios que "el informe no cuenta con datos autonómicos y que la situación de Baleares sería algo más favorable en relación con España". Sin embargo, ha explicado que "en Baleares, por culpa de la inflación, de cada 100 euros 65 se destinan a servicios básicos" pero ha advertido que : "este invierno aumentará y las familias gastarán un 80% de sus ingresos a estos servicios".

Asimismo, ha destacado que por culpa de esta inflación "el 18% de familias han dejado de pagar el comedor escolar y una de cada tres personas no pueden comprar medicinas o seguir tratamientos médicos como los dentales o los oftalmológicos que no están cubiertos por la Seguridad Social, o solo una parte".

Medidas

Por otro lado, también ha expuesto qué medidas se deberían tomar para prevenir estas situaciones. "Hace falta una garantía de ingresos, sobre todo aquellos que tienen trabajos que no son suficientes para pagar las necesidades básicas. Es necesario políticas de vivienda social pública que permitan que todo el mundo que lo necesite tenga acceso en una vivienda digna, las actuales cifras de vivienda pública son raquíticas e insuficientes", ha indicado Ubrich. "

Raquel Ríos, secretaria general de Cáritas Mallorca, también ha atendido a los medios, "observamos que hay una cronificación de las familias que atendemos. A día dos ya están a final de mes, algo muy preocupante. Las familias tienen como gasto prioritario la vivienda, siempre que viene alguien a Cáritas pidiendo ayuda nos explica que su prioridad es poder pagar el alquiler y que lo que necesitan de nosotros es poder alimentarse", ha detallado.

Asimismo, la subida del precio del alquiler ha hecho que sea difícil tener un acceso a una vivienda digna, Ríos ha explicado que debido a esto podrían tener un aumento de familias en busca de ayuda. "Desde Càritas intentaremos asumir este volumen de personas que seguramente vayan a venir este invierno. Siempre decimos que lo primero que atendemos es la urgencia y siempre con una mirada de derechos puesta en el acompañamiento y esta garantía de derechos la tienen que asegurar los poderes públicos" ha señalado.