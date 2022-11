Los políticos de Sant Antoni no saben hacer tríos en el gobierno

Tras el espectáculo, cuando menos ridículo, del pleno ordinario de ayer en Sant Antoni, se vislumbra en el horizonte un gobierno en minoría del PP para lo que queda de mandato.

Sería el segundo pacto de gobierno consecutivo que salta por los aires en Sant Antoni. En los dos casos, aunque en circunstancias distintas, Torres ha estado implicado. El tripartito anterior, formado por PSOE, Reinicia y el Pi, se rompió también al final de la legislatura. En aquella ocasión fue por un asunto de transfuguismo. Cristina Ribas dejó su partido, el Pi, pero no el equipo de gobierno. Joan Torres vio como una afrenta del alcalde Josep Tur Cires que no la echara y dejó su cargo en el gobierno municipal.

En esta ocasión Torres se aferra a su sillón, a pesar de formar parte de un gobierno en el que él es siempre la voz disonante. Ya estuvo a punto de romperse el gobierno con el veto a los ferris en Sant Antoni. También en aquella ocasión votó con la oposición. Sin embargo todo siguió igual. Ahora parece que la goma está tan tensa que puede reventar.

Antonio Lorenzo dio la bienvenida ayer a José Ramón Martín a la oposición. El alcalde anunció que no está decidido ese abandono del gobierno, pero Chechu (como se conoce popularmente al segundo teniente de alcalde) parece decidido a abandonar un barco en llamas.

En el receso del pleno él fue el único que no mantenía reuniones con nadie. Andaba solo, hablando por teléfono y escribiendo algún whatsapp. «Ya he dicho que votaré a favor de los presupuestos, no tengo nada que tratar con nadie», explicaba durante la espera.

Lamentaba el espectáculo que había dado Joan Torres, con el que decía que hacía tiempo que no se podía trabajar. Se lo echó en cara durante el pleno y le advirtió de que sus acciones tendrían consecuencias.

Frente a la buena relación entre Ciudadanos y el PP, ayudada por el perfil bajo del edil de Ciudadanos, del que él mismo hizo alarde, está la continua tensión que crea Joan Torres.

Al final esto es la política, el arte del acuerdo con el que piensa distinto que uno mismo. Es muy fácil gobernar solo, tomando las decisiones sin tener en cuenta lo que opine la oposición, que representa a una parte de la ciudadanía para la que también se gobierna. Pero no parece que volvamos a aquellos tiempos de mayorías absolutas y hay que acostumbrarse a gobernar en pareja o en trío.

Hablar, escuchar y llegar a acuerdos. Algo que parece que los políticos de Sant Antoni no han llegado a conseguir en estos ocho años. Joan Torres es el que mete caña en este trío y ya ha echado a uno de la cama. Ahora falta ver cómo queda la cosa con Marcos Serra, que ha aceptado que la relación sea así.