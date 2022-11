El Parlament de Balears, por primera vez en los 40 años de autonomía, dio ayer el visto bueno a una Iniciativa Legislativa Popular (ILP). Se trata de la impulsada por el grupo ecologista GOB que pide la tramitación de la Ley de Bienestar para las Generaciones Presentes y Futuras de Balears. Los votos de la izquierda y la abstención de PP, Cs y El Pi han propiciado que la iniciativa prospere. La única formación que ha votado en contra ha sido Vox. Es la quinta ILP que entra en el Parlament y la primera que se aprueba contando con el apoyo de más de 12.000 firmas.

El presidente del GOB, Amadeu Corbera, defendió la iniciativa que tiene por objetivo que una comisión de expertos evalúe los efectos sobre el cambio climático de la diferentes normativas que adopten las administraciones públicas. Corbera recordó el monocultivo turístico de las islas y el impacto de los cruceros y la masificación turística sobre nuestro entorno: «Sabemos que el cambio climático tendrá un impacto significativo en nuestras vidas y en las de las generaciones futuras. También sabemos que ciudadanos e instituciones están obligados a repensar nuestra manera de vivir y consumir para poder mitigar los riesgos económicos y sociales».

Los partidos del Pacto, como el caso de la socialista Pilar Carbonero, Josep Castells de Més per Menorca o Pablo Jesús Jiménez de Podemos, mostraron su total apoyo a la iniciativa. No obstante, advirtieron que la creación de una comisión que evalúe informes para todas las iniciativas legislativas provocaría incrementar la burocracia en las tramitaciones.

Por ello, se comprometieron a recoger las propuestas del GOB durante la tramitación sin que ello suponga ralentizar la administración pública. Josep Ferrà (Més) recordó que la «administración no debe ser lenta, pero tampoco debe poner en peligro las generaciones futuras». Ferrà añadió que «con una ley como esta tal vez no se hubieran cometido errores con infraestructuras de peajes que se van a la quiebra, óperas faraónicas o ascensores que no van a ninguna parte».

Toni Costa (PP) apuntó que su grupo comparte el fondo de la iniciativa y se abstiene para poder presentar enmiendas en la tramitación. Costa también realizó hincapié en la lentitud de la administración, recordando como departamentos como el de Recursos Hídricos están «colapsados». En este mismo sentido se manifestaron Josep Melià (El Pi) o Jesús Méndez (Cs). Melià recriminó la crítica del presidente del GOB hacia el al turismo recordando que «para ustedes el turismo es negativo, pero para nosotros es nuestra fuente económica».